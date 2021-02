V Nemecku hrozí vznik ďalších ohnísk nákazy koronavírusom

Berlín 19. februára (TASR) - Inštitút Roberta Kocha (RKI) v piatok varoval, že v nadchádzajúcich týždňoch sa môžu v Nemecku objaviť ďalšie ohniská nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra DPA.



"Sme pravdepodobne znova v zlomovom bode. Klesajúci trend posledných týždňov už zjavne nepokračuje," povedal šéf RKI Lothar Wieler na piatkovej tlačovej konferencii. Počty nakazených v mnohých spolkových krajinách sa ustálili na úrovni, ktorá je "stále príliš vysoká".



Podľa Wielera zatiaľ nie je jasné, či pri vysokých počtoch infikovaných zohrávajú úlohu infekčnejšie varianty koronavírusu. "Podiel britského variantu B1.1.7. však prudko stúpa, preto v nasledujúcich týždňoch očakávam vznik viacerých ohnísk (nákazy)," povedal.



Varoval, že ochorieť môžu i mladí ľudia a deti. "Musíme sa pripraviť na to, že boj proti pandémii bude náročnejší," uviedol Wieler. Ťažšie bude dosiahnuť nižšiu týždňovú incidenciu. "Každé nepremyslené uvoľnenie (opatrení) šírenie vírusu urýchľuje a vracia nás späť. O niekoľko týždňov tak budeme opäť tam, kde sme boli na Vianoce."



Šéf RKI apeloval na Nemcov, aby naďalej obmedzovali kontakty, stretávali sa radšej vonku, čo najmenej cestovali a nosili rúška, a to aj v aute, hromadnej doprave alebo v kancelárii. Ľuďom odporučil, aby využili možnosť nechať sa zaočkovať. Ubezpečil, že všetky očkovacie látky používané v Nemecku sú bezpečné, účinné a chránia pred nákazou.



Minister zdravotníctva Jens Spahn poukázal na to, že počty nakazených síce klesajú, no zároveň stúpa počet ľudí, ktorí sa infikujú jedným z variantov vírusu. To vzbudzuje značné obavy a je preto naďalej potrebné opatrnosť.



Doteraz bolo v Nemecku podaných približne päť miliónov dávok vakcín, do konca budúceho týždňa bude distribuovaných desať miliónov dávok. Denne sa podľa Spahna zaočkuje aktuálne okolo 150.000 ľudí. V nasledujúcich dňoch sa však toto číslo bude musieť zdvojnásobiť, aby sa využili všetky doteraz nakúpené vakcíny.



Spahn tiež informoval, že vláda vymenuje s cieľom výraznejšie urýchliť očkovanie splnomocnenca pre vakcíny. Stane sa ním Christoph Krupp, doterajší hovorca spolkového úradu pre nehnuteľnosti (BImA). Táto nová koordinačná funkcia bude spadať pod rezort hospodárstva. Ako predtým napísal týždenník Der Spiegel, úlohou splnomocnenca bude najmä komunikácia s výrobcami a podpora pri posilňovaní výrobných kapacít.