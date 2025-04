Rob Hirst, bubeník skupiny Midnight Oil, bojuje s rakovinou

Sydney 24. apríla (TASR) - Rob Hirst, bubeník a zakladajúci člen austrálskej rockovej skupiny Midnight Oil, bojuje s rakovinou pankreasu. Informáciu zverejnil denník The Australian.



Hirst v rozhovore povedal, že s touto chorobou žije už dva roky, ale napriek tomu zostáva optimistom.



„Pokračuje to. Absolvoval som takmer všetky známe liečby - vyšetrenia, ultrazvuk, magnetickú rezonanciu. Prešiel som už všeličím, ale dnes sa cítim naozaj dobre,“ povedal v rozhovore pre národné noviny.



Rakovina pankreasu má jednu z najvyšších úmrtností spomedzi všetkých druhov rakoviny, čo je čiastočne spôsobené jej tendenciou zostať v skorých štádiách bez príznakov.



Štatistiky nie sú priaznivé. Podľa austrálskej zdravotníckej organizácie Cancer Australia malo v rokoch 2016 až 2020 len 12 percent mužov s diagnózou rakoviny pankreasu šancu prežiť dobu piatich rokov.



Choroba vyradila Hirsta z používania jeho životného hudobného nástroja - bicích. „Už nemám silu dýchať, aby som mohol hrať na bicie,“ povedal.



Skupina po rozlúčkovom svetovom turné (2017 - 2022) vydala vyhlásenie: „Každý z členov bude v nasledujúcich rokoch pokračovať vo svojich vlastných projektoch. Každý je úplne otvorený nahrávaniu novej spoločnej hudby v budúcnosti a podpore cieľov, ktorým verí.“



Skupina v novembri 2020 dosiahla vrchol domácich rebríčkov s koncepčným EP The Makarrata Project, ktorý nahrala za účasti domorodých obyvateľov. Krátko predtým zomrel basgitarista skupiny Bones Hillman vo veku 62 rokov.



Midnight Oil sa na vrchol austrálskeho rebríčka dostali aj s platňami Red Sails in the Sunset (november 1984), Diesel and Dust (august 1987), Blue Sky Mining (marec 1990) a 20,000 Watt R.S.L. (október 1997).



V roku 2006 skupinu uviedli do Siene slávy Austrálskej asociácie nahrávacieho priemyslu (ARIA) a v roku 2018 jej členovia získali Cenu Teda Alberta za výnimočné služby pre austrálsku hudbu - ide o jedno z najvyšších hudobných ocenení v tejto oceánskej krajine.



Hirst je zanietený environmentalista. Hral, spieval a skladal piesne aj v zoskupeniach The Ghostwriters, Backsliders, Hirst & Greene, The Angry Tradesmen a The Break - inštrumentálnej zostave, v ktorej účinkujú jeho dvaja kolegovia z Midnight Oil (Jim Moginie a Martin Rotsey).



Robert George Hirst sa narodil 3. septembra 1955 v meste Camden, austrálsky štát Nový Južný Wales.



Hirst je spoluautorom hitov skupiny Midnight Oil ako Beds Are Burning, Dreamworld, The Dead Heart, Power and the Passion, Truganini, King of the Mountain, Hercules, Forgotten Years, Short Memory či In the Valley.