Robert F. Kennedy Jr. si na viceprezidentský post vybral ženu

Oakland 26. marca (TASR) - Nezávislý kandidát na prezidenta USA Robert F. Kennedy Jr. v utorok oznámil, že jeho kandidátkou na viceprezidentský post je bohatá právnička zo Silicon Valley Nicole Shanahanová, ktorá doteraz v politike nepôsobila.



Ako informovala agentúra AFP, 38-ročná Shanahanová bola v užšom výbere spolu s profesionálnym hráčom amerického futbalu Aaronom Rodgersom, bývalým guvernérom štátu Minnesota Jessem Venturom a televíznym moderátorom Mikeom Roweom. Kennedy nomináciu Shanahanovej oznámil pred svojimi asi 500 priaznivcami v meste Oakland v štáte Kalifornia.



Robert F. Kennedy Jr. je synovcom zavraždeného prezidenta Johna F. Kennedyho. Od čias kandidatúry Rossa Perota (v roku 1992) je najpopulárnejším nezávislým kandidátom - s priemernou podporou okolo 12 percent na celoštátnej úrovni. Demokrati sa obávajú, že nostalgia za ikonickou politickou dynastiou v radoch ich voličov by mohla výrazne ubrať hlasy úradujúcemu prezidentovi Joeovi Bidena v jeho volebnom súboji s republikánom Donaldom Trumpom.



Shanahanová nemá skúsenosti s politikou, ale je darkyňou Demokratickej strany. V roku 2013 založila právnickú firmu so špecializáciou na technologické právo. Bola aj pri zrode nadácie Bia-Echo Foundation, ktorá podporuje "reprodukčnú dlhovekosť a rovnosť, reformu trestného súdnictva a zdravú a obývateľnú planétu".



Od roku 2018 bola štyri roky vydatá za spoluzakladateľa spoločnosti Google Sergeya Brina.



Má autistickú dcéru a vo februári pre denník The New York Times povedala, že k podpore Kennedyho, ktorý je známym odporcom očkovania, ju motivovali obavy o zdravie detí. Uviedla, že nie je antivaxerka, ale myslí si, že "nárast výskytu postihnutí súvisiacich s očkovaním je veľmi alarmujúci".



Pred oznámením svojej kandidatúry v prezidentských voľbách bol Kennedy šéfom antivakcinačnej organizácie Children's Health Defense. V kampani často spomína svojho strýka i otca, generálneho prokurátora Roberta F. Kennedyho, pričom najmä v súvislosti s jeho aktivitami na potlačenie chudoby.



Štyria zo súrodencov Roberta F. Kennedyho Jr. jeho prezidentské ambície kritizujú a deklarujú, že nemá "rovnaké hodnoty, víziu ani úsudok ako ich otec".