Kennedy mladší sa bude o Biely dom uchádzať ako nezávislý kandidát

Washington 9. októbra (TASR) - Robert F. Kennedy mladší, synovec zavraždeného amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, v pondelok oznámil, že sa nebude uchádzať o nomináciu Demokratickej strany a v budúcoročných voľbách prezidenta USA bude kandidovať ako nezávislý.



Ako informovala agentúra AFP, Robert F. Kennedy mladší chcel v primárkach vyzvať súčasného prezidenta Joea Bidena. Šancu na úspech mal však podľa pozorovateľov len minimálnu.



Tento 69-roč­ný právnik, ktorý sa špecializuje na otázky životného prostredia, je od roku 2005 známy šírením konšpiračných teórií o vakcínach, najmä spájaním autizmu s jednou z ich zložiek.



Svoj odpor k vakcínam obzvlášť vystupňoval po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19. Odborníci na verejné zdravie a dokonca aj jeho príbuzní označili jeho názory za zavádzajúce a nebezpečné.



O tom, že zvažuje kandidatúru, Robert F. Kennedy mladší informoval na twitteri už v marci. Pôvodne sa chcel uchádzať o nomináciu Demokratickej strany, ale v pondelok na mítingu v meste Filadelfia vyhlásil, že bude kandidovať ako nezávislý "od Demokratickej strany, ako aj od všetkých ostatných strán".



"Toto rozhodnutie som neurobil ľahkovážne. Je pre mňa veľmi bolestivé pustiť partiu mojich strýkov, môjho otca, môjho starého otca a oboch mojich pradedov," dodal.



Podľa pozorovateľov by Robert F. Kennedy mladší takto mohol odčerpať vzácne hlasy kandidátom oboch hlavných politických strán - Demokratickej i Republikánskej. On sám má viac podporovateľov u voličov a sympatizantov Republikánskej strany, upozornila agentúra Reuters.



Viacerí blízki príbuzní Roberta F. Kennedyho mladšieho odsúdili jeho rozhodnutie kandidovať ako nezávislý a označili ho za "nebezpečné", doplnila AFP citovaná agentúrou TASR.



"Bobby môže mať rovnaké meno ako náš otec, ale nevyznáva rovnaké hodnoty, víziu alebo úsudok," deklarovali.



Republikáni označili Kennedyho za "demokrata prezlečeného za nezávislého". "Je to váš typický elitársky liberál a voliči sa nenechajú oklamať," uviedla vo vyhlásení Ronna McDanielová, predsedníčka Republikánskeho národného výboru (RNC) - riadiaceho orgánu Republikánskej strany.



Nezávislý kandidát na amerického prezidenta, ktorý sa vzoprie voči systému dvoch politických strán, musí - rovnako ako ostatní kandidáti - získať podporu 270 takzvaných voliteľov, ktorí proporčne zastupujú voličov v jednotlivých amerických štátoch.



V amerických novodobých dejinách boli nezávislí prezidentskí kandidáti veľmi neúspešní.



Robert F. Kennedy mladší je synom bývalého demokratického ministra spravodlivosti a prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho, ktorý bol zavraždený v roku 1968. Je aj synovcom prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorý prišiel o život pri atentáte v roku 1963.