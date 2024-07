Kennedy mladší sa ospravedlnil za únik súkromného telefonátu s Trumpom

Washington 17. júla (TASR) - Nezávislý kandidát na amerického prezidenta Robert F. Kennedy mladší sa ospravedlnil za únik nahrávky svojho súkromného telefonátu s exprezidentom USA Donaldom Trumpom. Republikánsky prezidentský kandidát sa v rozhovore zjavne pokúšal Kennedyho mladšieho presvedčiť, aby ho podporil v novembrových voľbách. Informuje o tom TASR podľa stredajšej správy spravodajskej stanice BBC.



"Bol by som rád, keby si niečo urobil... A myslím si, že to bude pre teba veľmi dobré a veľké. A my vyhráme," hovorí Trump vo zverejnenej videonáhravke. "Áno," odpovedal Kennedy mladší.



Video bolo zhotovené v nedeľu. Obaja kandidáti sa následne v pondelok stretli v meste Milwaukee v americkom štáte Wisconsin, kde sa koná nominačný zjazd americkej Republikánskej strany. To podnietilo špekulácie, že Kennedy mladší sa možno vzdá kandidatúry a podporí Trumpa. Kennedyho hovorkyňa Stefanie Spearová však v pondelok uviedla, že neodstúpi.



Kennedy mladší sa za únik videonahrávky Trumpovi ospravedlnil na sociálnej sieti X. Vysvetlil, že v čase, keď mu exprezident zavolal, bol na natáčaní. "Mal som kameramanovi prikázať, aby okamžite prestal natáčať. Hanbím sa, že to bolo zverejnené," uviedol.



Video, na ktorom je zachytený rozhovor oboch prezidentských kandidátov, zverejnil v utorok Kennedyho syn Robert F. Kennedy III, píše BBC. Vysvetlil to tým, že chcel verejnosti odhaliť Trumpov "skutočný názor" na očkovanie, no video rýchlo zmazal.



V uniknutej nahrávke je počuť, ako Trump hovorí o zdiskreditovaných tvrdeniach o zdravotných rizikách detských vakcín, ktoré Kennedyho dlhodobo znepokojujú, no podľa vedeckej komunity ide o dezinformácie. "Súhlasím s tebou. S celým tým systémom niečo nie je v poriadku," povedal bývalý prezident.



O možnom spojení síl oboch prezidentských kandidátov v utorok hovoril aj exprezidentov syn Donald Trump mladší. Povedal, že pre Kennedyho mladšieho by sa v prípade Trumpovho víťazstva "možno niekde v administratíve našlo skvelé miesto". Dodal, že o celej záležitosti nemá zatiaľ žiadne bližšie informácie, no bol by rád, "ak by sa tak stalo".



Robert F. Kennedy mladší je synovcom zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Jeho otec Robert Kennedy bol ministrom spravodlivosti vo administratíve svojho brata a takisto zahynul pri atentáte.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Kennedy by mohol v novembrových prezidentských voľbách zobrať hlasy rovnako Trumpovi ako súčasnému prezidentovi Joeovi Bidenovi - a to aj v kľúčových štátoch, píše BBC.