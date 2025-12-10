< sekcia Zahraničie
Robert William Thomson získal pred 180 rokmi patent na pneumatiku
Jeho pneumatika pozostávala z dutého pásu indickej gumy (prírodného kaučuku) nafúknutého vzduchom.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 10. decembra (TASR) - História pneumatík siaha až do 19. storočia, ich vznik sa viaže s objavením kaučuku. Prvú pneumatiku podobnú dnešným vynašiel iba 23-ročný Robert William Thomson. Škótsky inžinier svojím vynálezom pred 18 rokmi predbehol dobu a svoju konkurenciu o takmer pol storočie. V desiaty decembrový deň 1845 si nechal patentovať prvú pneumatiku plnenú vzduchom.
Úspešne si svoje „vzdušné kolesá“ vyskúšal na niekoľkých konských povozoch a jeden z nich dokonca prešiel takmer 2000 kilometrov. Pre väčšie rozšírenie vynálezu ale nebola vhodná éra. V tom čase ešte neexistoval dostatok dopravných prostriedkov. Jeho vynález tak pre nízky dopyt a vysoké náklady upadol do zabudnutia.
Robert William Thomson sa narodil 29. júna 1822 v meste Stonehaven na severovýchodnom pobreží Škótska. Jeho rodina chcela, aby študoval za kňaza. Odmietol to, keďže neovládal latinčinu. Vo veku 14 rokov odišiel zo školy a presťahoval sa k strýkovi do Spojených štátoch, aby sa priučil obchodníckemu remeslu.
Po dvoch rokoch sa vrátil do Škótska. Uchvátila ho technika a pracoval na rôznych vynálezoch. Učil sa v strojárskych dielňach, študoval stavebné inžinierstvo. Počas pôsobenia v Edinburghu vyvinul novú metódu odpálenia výbušnín, čím výrazne znížil počet úmrtí v baniach po celom svete.
Thomson potom odišiel do Londýna a nastúpil do spoločnosti South Eastern Railway Company, kde pracoval pod vedením významných inžinierov Sira Williama Cubitta a Roberta Stephensona, syna priekopníka železničného inžinierstva Georgea Stephensona.
V roku 1845 požiadal o patent, ktorý mal spríjemniť cestovanie po hrboľatých cestách. Patent číslo 10990, vzduchom plnená pneumatika, sa však slávy nedočkal.
Jeho pneumatika pozostávala z dutého pásu indickej gumy (prírodného kaučuku) nafúknutého vzduchom. Vynález získal aj patent, vo Francúzsku v roku 1846 a v USA v roku 1847. Thomson „vzdušné kolesá“ demonštroval v londýnskom kráľovskom parku v roku 1847, keď boli namontované na niekoľkých konských povozoch.
Pohodlie cestovania sa tým výrazne zlepšilo a znížil sa aj hluk v uliciach. Pneumatiky však vzhľadom na nízky dopyt a vysoké náklady nebolo možné vyrábať so ziskom, nedostali sa ďalej do výroby a nápad zapadol prachom takmer na pol storočia.
Rastúca popularita bicyklov oživila záujem o konštrukciu pneumatík. V roku 1888 John Boyd Dunlop, škótsky veterinár s vášňou pre inovácie, vynašiel prvú funkčnú pneumatiku. Revolučná myšlienka mu napadla, keď sledoval svojho syna, ako jazdí na trojkolke, ktorej drevené kolesá rachotili po nerovných cestách Belfastu. Jeho vynález položil základy spoločnosti Dunlop Tyres, ktorá sa stala jednou z popredných svetových výrobcov pneumatík.
Thomson na vynálezy nezanevrel. O pár rokov vynašiel plniace pero (1849). Potom začal pracovať pre strojársku firmu na Jáve (1852 - 1862), kde prispel k vylepšeniu techniky používanej na plantážach cukrovej trstiny. Zostrojil mobilný parný stroj, ktorý v 70. rokoch 19. storočia exportovali do celého sveta.
Thomson zomrel 8. marca 1873 v Edinburghu. Posledný zo štrnástich patentov registrovaných na jeho meno prevzala v roku jeho úmrtia jeho manželka Clara. V roku 2020 ho uviedli do Škótskej siene slávy inžinierstva.
