Robin a Maurice Gibbovci z Bee Gees sa narodili pred 75 rokmi

Na snímke z roku 1981 sú členovia legendárnej britskej skupiny Bee Gees, zľava Robin Gibb, Maurice Gibb a Berry Gibb v New Yorku. Druhý sprava je Robert Stigwood. Foto: TASR/AP

Douglas 22. decembra (TASR) - Spomienka na nedožité 75. narodeniny dvojičiek bratov Gibbovcov je zároveň príležitosť pripomienky legendárneho hudobného telesa Bee Gees. Aj keď Robin uspel ako spevák na sólovej dráhe, on i Maurice boli bytostne spätí s so starším bratom Barrym, ktorý jediný ešte žije. Na pokrvných i hudobných súrodencov bude ešte intenzívnejšie myslieť v sobotu 22. decembra.Bee Gees vznikli z iniciatívy bratov v roku 1958. Aj keď kapela mala širšie muzikantské zázemie, formálne vystupovala ako trio. Do konca 70-tych rokov zažili oslnivú kariéru, predovšetkým ako výrazní interpreti disco hudby, ale komerčne sa vysoko držali aj v 80-tych. Excelovali jedinečnými dvojhlasovými až trojhlasovými harmóniami, Robin a Barry poskytovali prevažne samotne alebo spolu hlavný vokál. Na produkcii sa autorsky podieľali všetci traja a celý rad úspešných albumov a mnohé desiatky singlov sú takmer výhradne ich kompozičné dielo. Dokonca aj triumfálny soundtrack k triumfálnemu hudobnému filmu Horúčka sobotňajšej noci je z veľkej časti Bee Gees, hoci prirodzene pre pestrosť bolo treba platňu vyvážiť aj inými songami a témami. No Gibbovci prispeli nesmrteľnými piesňovými odkazmi.Dvojčatá Maurice a Robin sa narodili 22. decembra na britskom ostrove Man. Rodina Gibbovcov sa v hlavnom, ale veľmi malom meste stala známou, lebo v priebehu dvoch rokov a troch mesiacov od septembra 1947 sa rozrástla o štyri deti. Na svet prišli aj Barry a dcéra Lesley. Presťahovanie do Manchestru všetkým prospelo, trojica bratov pod vedením otca-muzikanta vystúpila už v roku 1956 na súťaži detských talentov pod názvom Blue Cats.V roku 1958 sa rodina Gibbovcov odsťahovala do austrálskeho Brisbane. Aj tu sa bratia zúčasnili na rôznych talentových podujatiach a v lete roku 1963 nahrali v Sydney prvú platňu. Barry mal 16, Maurice a Robin o dva roky menej. Rodina a teda aj Bee Gees (skratka začiatočných písmen pomenovania Brothers Gibb) sa vrátili do Anglicka a krajina ich hudobného rozmachu im na cestu pribalila lichôtky austrálskch hudobných recenzentov.V Londýne nahrávali albumy i single a v roku 1967 sa hit Massachusetts vyšplhal na čelo anglickej hitparády. O rok neskôr dobyli aj Austráliu skvele zaranžovanou baladou I Started A Joke. O 30 rokov sa do vokálneho sólopartu Robina Gibba parádne v cover verzii vcítil Mike Patton a americká kapela Faith No More oprášila slávu Bee Gees.Bratia Gibbovci sa napriek sľubnému vývoju kariéry nevyhli sérii kríz, ale album Main Course v roku 1975 prenikol v USA a o rok neskôr po celom svete zabodovala kolekcia Children of the World. Disco hit You Should Be Dancing predznamenal vrcholné obdobie bratského tria. V decembri 1977 mal v New Yorku premiéru film Saturday Night Fever (Horúčka sobotňajšej noci) s idolickým Johnom Travoltom. Soundtrack priniesol štyri obrovské hity Bee Gees - How Deep Is Your Love, More Than a Woman, Stayin' Alive a Night Fever. Soundtrack viedol rebríčky všade, od USA a Kanadu cez Britániu, Nemecko až po Austráliu. Tanečná, viactematická a neortodoxne vystavaná Night Fever sa ako prvá pesnička Gibbovcov dostala na čelo oboch najsledovanejších hitparád. Okrem toho v Kanade i v Írsku."Horúčka" rozvlnila ešte širší záujem o Bee Gees a nasledujúci hit Tragedy tento úspech zopakoval. Pochádzal z albumu Spirits Having Flown (1979), ktorý sa stal najúspešnejším v diskografii Bee Gees. Tí vydali o dva roky solídne bodujúcu platňu Living Eyes s rovnomenným hitom. Aj ďalej produkovali hudbu a zaujímavé single, v roku 1987 sa pieseň You Win Again vyšplhala na čelo UK-rebríčka, v Írsku i v nemecky hovoriacich krajinách Európy.Posledný väčší hit Immortality vyšiel v roku 1998 na albume Celine Dion a posledný singel Bee Gees (This Is Where I Came In) vydali v roku 2001. Eponymný, radový štúdiový album dokráčal na 6. miesto v ich rodnej krajine. O necelé dva roky Maurice zomrel (12. januára 2003), Robinovo úmrtie sa datuje na 20. mája 2012, Barry vydal pred tromi rokmi úspešný album. Gibbovci napísali aj množstvo hitsongov pre iných umelcov, prevažne pre hviezdne speváčky a získali päť ocenení Grammy.Robin Gibb sa narodil o polhodinu skôr ako Maurice, bol dvakrát ženatý a zanechal štyri deti. Zostala po ňom nezanedbateľná sólo diskografia. V čase najväčšej krízy Bee Gees vydal album Robin´s Reign a singel Saved by the Bell mal úspech na kontinente, v Británii sa vyšplhal na 2. miesto, čím tromfol dovtedajšie songy jeho materskej kapely. K samostatnej tvorbe sa vrátil v roku 1983 a vydal niekoľko albumov. Druhý v poradí, How Old Are You?, vygeneroval hit Juliet. Maurice mal tiež dve manželky, zanechal dve deti. Jeho sólo kariéra pozostáva z jedného albumu a dvoch singlov.Zdroje: www.britannica.com, www.bbc.co.uk, www.beegees.com