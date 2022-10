Robot vo fast-foode nahradil ľudí pri smažení hranolčekov

Washington 6. októbra (TASR) - Americká spoločnosť Miso Robotics vyvinula pre prevádzky rýchleho občerstvenia nový robot. Volá sa Flippy 2 a zvládne pripravovať viacero jedál s rôznymi receptami súčasne. TASR informuje podľa správy Reuters.



Robotické rameno Flippy-2 riadia kamery a umelá inteligencia. Zemiakové hranolčeky, cibuľové kolieska a ďalšie jedlá dokáže vziať z mrazničky, vložiť do fritézy, v správnom čase vybrať, dochutiť a pripraviť na servírovanie. To všetko znižuje nároky na personál a urýchľuje objednávky pri prejazdových okienkach. V prípade problémov si jeho prácu dokážu na diaľku skontrolovať technici na obrazovke a prípadne robota aj opraviť.



Vývoj Flippyho-2 trval päť rokov a do priamej prevádzky ho už nasadilo niekoľko amerických reťazcov rýchleho občerstvenia. Citlivo však vnímajú obavy, že berú ľuďom prácu.



"Robí to rýchlejšie a je pritom presnejší, spoľahlivejší a šťastnejší, ako keď to robí väčšina ľudí," povedal Mike Bell, generálny riaditeľ spoločnosti Miso.



Ľudia však budú stále potrební a roboty im umožnia robiť to, v čom je človek stále lepší: práce s vyššou pridanou hodnotou, ako je napríklad komunikácia so zákazníkmi.



Jedným z ďalších projektov pre reťazce rýchleho stravovania bude preto Sippy, robot na nápoje. Jeho úlohou bude zvládnuť objednávku od zákazníka, namiešať nápoje, nasadiť na poháre viečka, vložiť slamky a zoskupiť ich na podnose.