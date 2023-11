Soul 8. novembra (TASR) - Robotické rameno v Južnej Kórei usmrtilo muža, pretože ho nedokázalo odlíšiť od debničiek so zeleninou, s ktorými manipulovalo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Incident sa stal v distribučnom stredisku pre poľnohospodárske výrobky v juhokórejskej provincii Južný Kjongsang. Zamestnanec firmy na výrobu robotov kontroloval fungovanie senzorov robota pred začiatkom skúšobnej prevádzky. Robotického ramena bolo určené na dvíhanie debničiek so zeleninou a ukladanie na paletu. Podľa všetkého však robot muža identifikoval ako debničku, uviedla polícia.



Robotické rameno pritlačilo muža na pásový dopravník a rozmliaždilo mu hruď a tvár. Previezli ho do nemocnice, kde zraneniam podľahol.



V marci utrpel v Južnej Kórei vážne zranenia iný muž, ktorého zachytil robot v továrni na výrobu automobilových dielov.