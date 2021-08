Roveru Perseverance sa nepodarilo získať vzorku hornín z Marsu

Washington 7. augusta (TASR) - Robotickému vozidlu Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v piatok nepodarilo získať žiadnu vzorku hornín na Marse, informovala agentúra AP.



Roveru sa skôr v ten istý deň podarilo vyvŕtať do povrchu planéty vôbec prvú dieru, cez ktorú mal odobrať niekoľko centimetrovú vzorku hornín. Napriek tomu, že vŕtačka fungovala tak, ako mala, v trubici pre vzorky sa nezachytil žiadny kameň. Inžinieri NASA sa momentálne snažia zistiť, čo spôsobilo toto zlyhanie.



Podľa vedeckého pracovníka projektu Kena Farleyho bude nasledovať využitie kamery, ktorá je namontovaná na robotickom rameni roveru. Vedci sa chcú pomocou kamery pozrieť do vnútra vyvŕtanej diery, aby zistili, čo v nej je. Farley uviedol, že možno uvidia rozbité vrtné jadro alebo to, že vzorka sa rozpadla na piesok. “Vlastnosti hornín na Marse môžu byť iné, ako sme očakávali,” poznamenal.



Cieľom NASA je zozbierať až 31 vzoriek hornín “červenej planéty” a uschovať ich v hermeticky uzavretých trubiciach na približne desať rokov. Podľa plánov by mali byť vzorky prepravené na Zem po roku 2030 v rámci misie, ktorú NASA pripravuje v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).