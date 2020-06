FOTO: Robotníci ostraňujú lešenie roztavené pri požiari Notre-Dame

Paríž 8. júna (TASR) - Na parížskej Katedrále Notre-Dame sa v pondelok začali práce na odstraňovaní ton zvyškov lešenia, ktoré sa roztavilo pri vlaňajšom ničivom požiari. Informovala o tom agentúra AFP.Skupina pracovníkov sa v pondelok vyviezla stavebným výťahom k mase, ktorá vznikla po roztavení približne 40.000 lešenárskych trúbok. Ich cieľom bolo zhodnotiť situáciu tesne pred začiatkom prác, pri ktorých sa bude musieť postupovať veľmi opatrne.Ďalšia skupina robotníkov sa na miesto spustí na lanách z pristaveného žeriavu, aby začala s rozpiľovaním kovových rúr, ktoré sa pri požiari stavili dokopy.povedal Christophe Rousselot, generálny riaditeľ Nadácie Notre-Dame, ktorá má na starosti zhromažďovanie finančných darov na obnovu chrámu.Podľa agentúry AFP pôjde o jednu z najriskantnejších operácií v rámci prác na rekonštrukcii Chrámu Matky Božej. Bude pri tom potrebné dávať veľký pozor, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu nosných múrov, ktoré podopierajú klenbu katedrály.Kým sa stavené lešenie neodstráni, nie je možné nainštalovať odolnejšiu dočasnú strechu, ktorá by chránila umelecké diela v chráme - napríklad aj pred dažďom.Historickú katedrálu Chrám Matky Božej v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla 2019, pričom zhorel celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode. Hasenie požiaru trvalo viac ako 15 hodín a šlo o najničivejší požiar v dejinách tejto stavby.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vlani sľúbil, že katedrála sa zrekonštruuje do piatich rokov. Nie je však jasné, či sa tento termín podarí splniť - aj vzhľadom na aktuálnu koronavírusovu pandémiu, v dôsledku ktorej boli v marci práce na obnove chrámu pozastavené.