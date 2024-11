Robotník v Španielsku zahynul pri oprave miestnej školy

Madrid 24. novembra (TASR) - Na predmestí španielskeho mesta Valencia prišiel v nedeľu o život robotník pracujúci na oprave miestnej školy, ktorá utrpela škody počas októbrových ničivých záplav. Zahynul po tom, ako sa na neho zrútila časť strechy, informuje TASR podľa agentúry AFP.



K nešťastiu došlo podľa tamojších úradov okolo poludnia v obci Massanasse na predmestí Valencie, pričom zranená bola aj jedna ďalšia osoba, ktorú previezli do nemocnice. V budove školy boli aj viacerí vojaci z tzv. pohotovostnej jednotky, ktorá je nasadzovaná do prírodných katastrof a odstraňovania ich dôsledkov. Po zrútení strechy sa im však podarilo vyviaznuť bez zranení.



Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril v príspevku na sociálnej sieti X sústrasť rodine, priateľom aj kolegom zosnulého robotníka. Zároveň vyslovil úctu všetkým, ktorí sa zapájajú do rekonštrukčných prác. "Ich oddanosť a nasadenie sú najlepším príkladom služby verejnosti," dodal.



Predseda regionálnej vlády Valencia Carlos Mazón zo španielskej Ľudovej strany (PP) zvolal po nešťastí mimoriadne zasadnutie svojho kabinetu.



Koncom októbra zasiahli Španielsko v dôsledku prudkých dažďov rozsiahle záplavy a vyžiadali si najmenej 228 životov, z ktorých až 221 hlásil najviac zasiahnutý región Valencia. Miestne úrady sa momentálne snažia odstraňovať škody a obnovovať zničenú infraštruktúru, pričom od konca októbra sa im podarilo v tomto regióne zlikvidovať už približne 200.000 ton bahna a naplaveného odpadu.