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ROBOTNÍKA NECHAL ZOMRIEŤ: Farmára odsúdili na 16 rokov väzenia
K nehode došlo v júni 2024, keď poľnohospodársky stroj 31-ročnému Indovi, ktorý v Taliansku pracoval bez povolenia, odtrhol ruku a rozdrvil nohy.
Autor TASR
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Rím 9. júla (TASR) - Talianskeho farmára, ktorý svojho vážne zraneného sezónneho robotníka nechal bez pomoci zomrieť, odsúdil v stredu súd neďaleko Ríma na 16 rokov väzenia, informovala agentúra AFP. Prokuratúra žiadala pre 39-ročného farmára trest 22 rokov väzenia, píše TASR.
K nehode došlo v júni 2024, keď poľnohospodársky stroj 31-ročnému Indovi, ktorý v Taliansku pracoval bez povolenia, odtrhol ruku a rozdrvil nohy. Jeho zamestnávateľ Antonello Lovato mu namiesto privolania pomoci nezabezpečil prevoz do nemocnice a spolu s manželkou ho nechal pri ceste. Odtrhnutú končatinu dal do škatule, uviedli odborové organizácie zastupujúce vdovu po Indovi, ktorý svojim zraneniam o dva dni neskôr podľahol.
Súdny znalec na súde vypovedal, že ak by Singh, ktorý zomrel „v dôsledku silného krvácania“, dostal rýchlu pomoc, „s veľkou pravdepodobnosťou by prežil.“
Tento prípad vyvolal v Taliansku veľkú pozornosť médií a otvoril diskusiu o pracovných podmienkach nelegálnych migrantov pracujúcich na farmách. Tisíce poľnohospodárskych robotníkov z Indie vtedy následne demonštrovali v meste Latina, ležiacom južne od Ríma, a žiadali spravodlivosť a skoncovanie s „otroctvom“ v Taliansku.
K nehode došlo v júni 2024, keď poľnohospodársky stroj 31-ročnému Indovi, ktorý v Taliansku pracoval bez povolenia, odtrhol ruku a rozdrvil nohy. Jeho zamestnávateľ Antonello Lovato mu namiesto privolania pomoci nezabezpečil prevoz do nemocnice a spolu s manželkou ho nechal pri ceste. Odtrhnutú končatinu dal do škatule, uviedli odborové organizácie zastupujúce vdovu po Indovi, ktorý svojim zraneniam o dva dni neskôr podľahol.
Súdny znalec na súde vypovedal, že ak by Singh, ktorý zomrel „v dôsledku silného krvácania“, dostal rýchlu pomoc, „s veľkou pravdepodobnosťou by prežil.“
Tento prípad vyvolal v Taliansku veľkú pozornosť médií a otvoril diskusiu o pracovných podmienkach nelegálnych migrantov pracujúcich na farmách. Tisíce poľnohospodárskych robotníkov z Indie vtedy následne demonštrovali v meste Latina, ležiacom južne od Ríma, a žiadali spravodlivosť a skoncovanie s „otroctvom“ v Taliansku.