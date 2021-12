F. Rocca: Variant omikron nazývam významným dôkazom

Moskva 4. decembra (TASR) - Objavenie variantu omikron je "významným dôkazom" o nebezpečenstve nerovnomernej zaočkovanosti proti koronavírusu po celom svete. Uviedol to v piatok v rozhovore pre agentúru AFP šéf Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Francesco Rocca.



Podľa Roccu "vedecká komunita viackrát varovala medzinárodné spoločenstvo pred rizikami vzniku úplne nových variantov na miestach, kde je zaočkovanosť proti covidu veľmi nízka".



"Je to sebecký prístup pochádzajúci z krajín Západu ... je neuveriteľné, že si stále neuvedomujeme, ako veľmi sme prepojení. Preto variant omikron nazývam významným dôkazom," povedal Rocca. Dodal, že v snahe ukončiť túto pandémiu je nevyhnutné "identifikovať nové riešenia, pričom jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je očkovanie prístupné všade a pre všetkých".



Podľa údajov OSN je v krajinách s vysokými príjmami aspoň prvou dávkou proticovidovej vakcíny zaočkovaných približne 65 percent ľudí. V nízkopríjmových krajinách je to však iba sedem percent.



Západné krajiny boli kritizované za "vakcínový nacionalizmus" a hromadenie očkovacích látok, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ich vyzvala, aby nepreočkovávali svojich občanov posilňujúcimi dávkami, keď milióny ľudí na celom svete ešte nedostali ani jednu dávku.



Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z Juhoafrickej republiky. Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej Afrike, ako aj v Hongkongu, Izraeli, Kanade, USA a mnohých európskych štátoch. Viaceré štáty reagovali rušením leteckých spojení z krajín južnej Afriky a ďalšími obmedzeniami.