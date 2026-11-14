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Rockandrollová sieň slávy privíta nových členov
Kandidáti na zaradenie do RRHOF musia mať svoju prvú komerčnú nahrávku vydanú najmenej 25 rokov pred nomináciou.
Autor TASR
Los Angeles 14. novembra (TASR) – Do Rockandrollovej siene slávy (RRHOF) v sobotu vstúpi ďalšia skupina osobností svetovej populárnej hudby, hoci niektorí z nových členov sa rozhodli pre neúčasť na slávnostnom podujatí. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
V kategórii interpretov za rok 2026 budú do RRHOF uvedení anglickí hudobníci Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis a Sade. Posmrtne uvedú amerického speváka Luthera Vandrossa a americkú formáciu Wu-Tang Clan.
RRHOF so sídlom v Clevelande na výber nominovaných oslovila viac ako 1000 hudobníkov, historikov a predstaviteľov hudobného priemyslu. Galavečer sa uskutoční v multifunkčnej aréne Peacock Theater v Los Angeles.
Často vystupujú samotní ocenení – tento večer môže byť príležitosťou na opätovné stretnutie ľudí, ktorí sa už dlho nevideli –, alebo na pódium nastúpia ich kolegovia hudobníci, aby predstavili odkaz daného umelca.
Niektorí z interpretov, ktorí mali vystúpiť na tohtoročnom ceremoniáli, už oznámili, že neprídu. Patria medzi nich Sade, Iron Maiden či frontmani skupiny Oasis – bratia Liam a Noel Gallagherovci. Phil Collins uviedol, že zdravotné problémy mu aktuálne neumožňujú vystúpiť na pódiu.
Dve britské rockové kapely Joy Division a New Order budú slávnostne uvedené v rámci ojedinelého spoločného ceremoniálu. Skupina New Order vznikla na troskách kapely Joy Division po tom, ako v roku 1980 zomrel spevák pôvodnej kapely Ian Curtis.
Pred uvedením Billyho Idola do RRHOF vyhlásilo mesto Los Angeles piatok 13. novembra za „Deň Billyho Idola“, čo naznačuje, že rocker sa pravdepodobne zúčastní na sobotňajšom slávnostnom ceremoniáli. Keď bolo oznámené jeho uvedenie, spevák to označil za „nesmiernu česť“.
Kandidáti na zaradenie do RRHOF musia mať svoju prvú komerčnú nahrávku vydanú najmenej 25 rokov pred nomináciou.
Päť umelcov získa ocenenie za „hudobný vplyv“ – Celia Cruz (in memoriam), Fela Kuti (in memoriam), Queen Latifah, MC Lyte a Gram Parsons (in memoriam). V kategórii neúčinkujúcich bude posmrtne ocenený americký televízny moderátor Ed Sullivan.
Cenu za hudobnú excelentnosť dostanú skladatelia a hudobní producenti Linda Creed (in memoriam), Arif Mardin (in memoriam), Jimmy Miller (in memoriam) a Rick Rubin.
V kategórii interpretov za rok 2026 budú do RRHOF uvedení anglickí hudobníci Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis a Sade. Posmrtne uvedú amerického speváka Luthera Vandrossa a americkú formáciu Wu-Tang Clan.
RRHOF so sídlom v Clevelande na výber nominovaných oslovila viac ako 1000 hudobníkov, historikov a predstaviteľov hudobného priemyslu. Galavečer sa uskutoční v multifunkčnej aréne Peacock Theater v Los Angeles.
Často vystupujú samotní ocenení – tento večer môže byť príležitosťou na opätovné stretnutie ľudí, ktorí sa už dlho nevideli –, alebo na pódium nastúpia ich kolegovia hudobníci, aby predstavili odkaz daného umelca.
Niektorí z interpretov, ktorí mali vystúpiť na tohtoročnom ceremoniáli, už oznámili, že neprídu. Patria medzi nich Sade, Iron Maiden či frontmani skupiny Oasis – bratia Liam a Noel Gallagherovci. Phil Collins uviedol, že zdravotné problémy mu aktuálne neumožňujú vystúpiť na pódiu.
Dve britské rockové kapely Joy Division a New Order budú slávnostne uvedené v rámci ojedinelého spoločného ceremoniálu. Skupina New Order vznikla na troskách kapely Joy Division po tom, ako v roku 1980 zomrel spevák pôvodnej kapely Ian Curtis.
Pred uvedením Billyho Idola do RRHOF vyhlásilo mesto Los Angeles piatok 13. novembra za „Deň Billyho Idola“, čo naznačuje, že rocker sa pravdepodobne zúčastní na sobotňajšom slávnostnom ceremoniáli. Keď bolo oznámené jeho uvedenie, spevák to označil za „nesmiernu česť“.
Kandidáti na zaradenie do RRHOF musia mať svoju prvú komerčnú nahrávku vydanú najmenej 25 rokov pred nomináciou.
Päť umelcov získa ocenenie za „hudobný vplyv“ – Celia Cruz (in memoriam), Fela Kuti (in memoriam), Queen Latifah, MC Lyte a Gram Parsons (in memoriam). V kategórii neúčinkujúcich bude posmrtne ocenený americký televízny moderátor Ed Sullivan.
Cenu za hudobnú excelentnosť dostanú skladatelia a hudobní producenti Linda Creed (in memoriam), Arif Mardin (in memoriam), Jimmy Miller (in memoriam) a Rick Rubin.