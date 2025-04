Rockoví veteráni Faces po vyše 50 rokoch pripravujú nový album

New York 25. apríla (TASR) - Anglická blues-rocková skupina Faces po vyše 50 rokoch pripravuje nový album. Formáciu momentálne tvoria spevák Rod Stewart, gitarista Ronnie Wood (The Rolling Stones) a bubeník Kenney Jones (Small Faces, The Who). TASR o tom informuje podľa hudobného magazínu Billboard.



Skupina avizuje novú platňu už štyri roky, pričom Stewart jeho existenciu potvrdil v roku 2021.



Jones v najnovšom rozhovore prezradil, že so svojimi spoluhráčmi v londýnskych štúdiách nahral „približne 11 skladieb“. Zároveň tiež potvrdil, že na jednej piesni sa podieľal aj hudobník Jools Holland.



Skupina Faces, ktorá vznikla v roku 1969 zlúčením členov Small Faces a Jeff Beck Group, existovala len šesť rokov, kým Wood neodišiel k The Rolling Stones, zatiaľ čo Stewart pokračoval v sólovej kariére.



Skupina vydala štyri albumy, pričom najúspešnejším sa stala jej tretia platňa A Nod Is As Good As a Wink... to a Blind Horse (1971). Z albumu pochádza singel Stay with Me. Nateraz posledným štúdiovým albumom Faces je Ooh La La (1973). Formácia zanikla v roku 1975.







V roku 1997 zomrel zakladajúci člen skupiny, basgitarista Ronnie Lane, a v roku 2014 zomrel hráč na klávesové nástroje Ian McLagan.



Stewart (80) má v súčasnosti naplánované vystúpenie na festivale Glastonbury a do októbra má na programe aj sériu rezidenčných koncertov v Las Vegas. Wood (77) absolvoval v roku 2024 s The Rolling Stones turné Hackney Diamonds Tour. Jones (76) v roku 2018 vydal životopisnú knihu s názvom Let the Good Times Roll.