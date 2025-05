Rod Stewart potvrdil stretnutie s Ronom Woodom na Glastonbury

Londýn 28. mája (TASR) - Britský poprockový spevák Rod Stewart potvrdil, že jeho kolega z kapely Faces Ron Wood sa k nemu pridá na pódiu na júnovom hudobnom festivale Glastonbury v Anglicku. TASR o tom informuje podľa magazínu NME.



Rod Stewart vystúpi v nedeľu popoludní v prestížnej sekcii Legends Slot na festivale, ktorého headlinermi budú The 1975, Neil Young a Olivia Rodrigo. Vysvetlil, že je v pravidelnom kontakte s Woodom, gitaristom skupiny The Rolling Stones. Dvojica predtým pôsobila v skupine Faces spolu s bubeníkom Kenneyom Jonesom (hrával aj s The Who) a v kapele The Jeff Beck Group. Stewart bol headlinerom festivalu Glastonbury v roku 2002, Wood potom v roku 2013 na tomto prestížnom podujatí vystúpil spolu s The Rolling Stones.



Skupina Faces, ktorá v uplynulých rokoch naznačovala svoj návrat, v apríli prezradila, že nahrala „približne 11 skladieb“ na nový album, ktorý bude jej prvým plnohodnotným počinom po viac ako 50 rokoch, pripomína NME. V roku 2020 sa trio Faces opäť zišlo, aby na tohtoročnom udeľovaní cien Brit Awards predviedlo živé prevedenie svojej piesne Stay with Me.



Stewart prezradil, že on, Wood a Jones dokončili „15 skladieb, ktoré sú mimoriadne hodnotné - niektoré staré, niektoré nové“, a Jones sa podobne vyjadril aj na inom mieste: „Je to zmes vecí, ktoré sme nikdy nevydali a ktoré sú vhodné na vydanie, a sú tam aj novinky, ktoré sú naozaj dobré. Rod píše texty a skutočne ho to zaujíma,“ povedal Jones.



Glastonbury (oficiálne Festival súčasného múzického umenia v Glastonbury) je päťdňové podujatie, ktoré sa koná v blízkosti obce Pilton v anglickom grófstve Somerset. Popoví, rockoví i alternatívni umelci sú tu hlavnými hviezdami a ďalší vystupujú na menších pódiách. Obľúbený festival sa usporadúva od roku 1970.