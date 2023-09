Rodičia novinára Gershkovicha väzneného v Rusku žiadajú o pomoc OSN

New York 14. septembra (TASR) - Rodičia v Rusku zadržiavaného amerického reportéra Evana Gershkovicha požiadali Organizáciu Spojených národov (OSN), aby pomohla vyvinúť tlak na Moskvu v záujme jeho prepustenia. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



Gershkovicha zadržali koncom marca tohto roka v Jekaterinburgu a obvinili zo špionáže. Spojené štáty i Gershkovichov zamestnávateľ, denník Wall Street Journal (WSJ), tieto obvinenia rozhodne popierajú. V auguste mu vyšetrovaciu väzbu v Rusku predĺžili o ďalšie tri mesiace.



"Chceme, aby bol doma," povedal v stredu jeho otec Michail Gershkovich novinárom v sídle svetovej organizácie v New Yorku, kde sa o niekoľko dní začne zasadanie Valného zhromaždenia OSN.



"Budúci týždeň sa tu stretnú svetoví lídri, aby prediskutovali mnohé dôležité otázky. Vyzývame všetkých svetových lídrov, aby stáli za Evanom a tým, čo zastupuje – základným právom na slobodu tlače a slobodu prejavu," dodal Michail Gershkovich, ktorého sprevádzala manželka a dcéra.



O prepustenie Evana Gershkovicha i Paula Whelana - ďalšieho amerického občana zadržiavaného v Rusku - už požiadala veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomas-Greenfieldová, pripomína AFP. "Vyzývame medzinárodné spoločenstvo a Spojené národy, aby stáli pri nás. Aby stáli na strane spravodlivosti. A aby odsúdili flagrantné porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska," uviedla.



Gershkovich je od rozpadu Sovietskeho zväzu prvým zahraničným novinárom, ktorého v Rusku zadržali a obvinili zo špionáže. Zadržiavaný je v moskovskej väznici Lefortovo. Na webovej stránke súdu sa uvádza, že obhajcovia sa proti predĺženiu väzby do 30. novembra "odvolali".