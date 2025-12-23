< sekcia Zahraničie
Rodičia útočníka z taiwanského metra sa ospravedlnili za syna
Okrem troch mŕtvych si jeho útoky vyžiadali 11 zranených.
Autor TASR
Tchaj-pej 23. decembra (TASR) - Rodičia muža obvineného zo zabitia troch ľudí po útoku v taiwanskom metre sa v utorok ospravedlnili za svojho syna a sľúbili plnú spoluprácu s vyšetrovateľmi. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Rodičia útočníka identifikovali ako Chang Wen. V piatok večer počas dopravnej špičky odpálil dymovnice pri východe z tchajpejskej hlavnej stanice a vyvolal paniku. Následne na neďalekej stanici metra Čung-šan začal napádať nožom okoloidúcich. Okrem troch mŕtvych si jeho útoky vyžiadali 11 zranených. Neskôr v piatok ho našli mŕtveho. Starosta Tchaj-peja Chiang Wan-an uviedol, že zrejme vyskočil z neďalekej budovy.
Jeho rodičia, ktorí mali na sebe klobúky a rúška si kľakli pred pohrebným ústavom, kde sa vykonala pitva jeho tela a ospravedlnili sa za činy svojho syna.
„Ohavné zločiny spáchané Chang Wenom spôsobili spoločnosti vážne škody a obetiam a ich rodinám spôsobili nenapraviteľné škody a utrpenie,“ povedal jeho otec novinárom. „Chceli by sme sa všetkým ospravedlniť. Je nám to ľúto,“ povedal, keď sa uklonil a kľakol si so svojou manželkou na záberoch vysielaných v priamom prenose taiwanskou televíziou.
Polícia „predbežne“ vylúčila terorizmus, bezprostredne po útoku uviedla, že útok bol „úmyselný“, ale motív nie je jasný. Chang slúžil v armáde, ale bol prepustený pre šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Polícia uviedla, že bol hľadaný, pretože sa nedostavil na výcvik záloh.
Podľa polície bol nezamestnaný a finančne sa spoliehal na rodinu. V jeho iPade našli vyhľadávanie výrazov „náhodné vraždy“, vrátane materiálu súvisiaceho s útokom nožom v metre v Tchaj-peji v roku 2014, keď muž zabil štyroch ľudí.
Rodičia útočníka identifikovali ako Chang Wen. V piatok večer počas dopravnej špičky odpálil dymovnice pri východe z tchajpejskej hlavnej stanice a vyvolal paniku. Následne na neďalekej stanici metra Čung-šan začal napádať nožom okoloidúcich. Okrem troch mŕtvych si jeho útoky vyžiadali 11 zranených. Neskôr v piatok ho našli mŕtveho. Starosta Tchaj-peja Chiang Wan-an uviedol, že zrejme vyskočil z neďalekej budovy.
Jeho rodičia, ktorí mali na sebe klobúky a rúška si kľakli pred pohrebným ústavom, kde sa vykonala pitva jeho tela a ospravedlnili sa za činy svojho syna.
„Ohavné zločiny spáchané Chang Wenom spôsobili spoločnosti vážne škody a obetiam a ich rodinám spôsobili nenapraviteľné škody a utrpenie,“ povedal jeho otec novinárom. „Chceli by sme sa všetkým ospravedlniť. Je nám to ľúto,“ povedal, keď sa uklonil a kľakol si so svojou manželkou na záberoch vysielaných v priamom prenose taiwanskou televíziou.
Polícia „predbežne“ vylúčila terorizmus, bezprostredne po útoku uviedla, že útok bol „úmyselný“, ale motív nie je jasný. Chang slúžil v armáde, ale bol prepustený pre šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Polícia uviedla, že bol hľadaný, pretože sa nedostavil na výcvik záloh.
Podľa polície bol nezamestnaný a finančne sa spoliehal na rodinu. V jeho iPade našli vyhľadávanie výrazov „náhodné vraždy“, vrátane materiálu súvisiaceho s útokom nožom v metre v Tchaj-peji v roku 2014, keď muž zabil štyroch ľudí.