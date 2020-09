Rodičia zažalovali manželku veľvyslanca USA za smrť svojho syna

Washington 10. septembra (TASR) - Rodina britského tínedžera, ktorý vlani zahynul pri dopravnej nehode spôsobenej manželkou veľvyslanca Spojených štátov, podala v stredu na americkom federálnom súde žalobu za zabitie z nedbalosti. Informovala o tom agentúra AFP.



Rodičia Harryho Dunna - Charlotte Charlesová a Tim Dunn - si nárokujú odškodné za spáchané majetkové i nemajetkové ujmy, uvádza sa v súdnych spisoch.



Dunn zahynul v auguste, keď sa jeho motorka zrazila s autom idúcim v protismere. Incident sa stal na ceste neďaleko leteckej základne v stredoanglickom grófstve Northamptonshire. Americká armáda používa túto základňu ako komunikačný uzol.



Veľvyslancova manželka Anne Sacoolasová v októbri priznala, že auto riadila ona. Odvolávala sa však na imunitu a odmietla sa vrátiť do Británie, aby sa tam postavila pred spravodlivosť, ktorú požadujú mladíkovi rodičia. Spojené štáty následne zamietli žiadosť britskej vlády o jej vydanie.



Právnici Dunnových rodičov v žalobe pripomínajú, že Sacoolasová nehodu neohlásila polícii a ani záchranným službám. Ďalej tvrdia, že jej manžel Jonathan Sacoolas nesie ako majiteľ vozidla za nehodu "nepriamu zodpovednosť." V žalobe advokáti spomínajú aj "duševné utrpenie" Dunnových rodičov spolu so stratou mzdy.



Prípad podnietil debatu o hraniciach diplomatickej imunity v prípadoch, ktoré nesúvisia s národnou bezpečnosťou. Prezident Spojených štátov Donald Trump o zrážke povedal, že išlo "strašnú nehodu", a uviedol, že Američania majú v Británii bežne ťažkosti s jazdou po ľavej strane cesty.



Dunnoví rodičia sa v pondelok stretli v Londýne s hlavným prokurátorom pre Anglicko a Wales vo veci možnosti súdiť Sacoolasovú v Británii in absentia.