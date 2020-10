Rodičov 545 detí odobratých na mexicko-amerických hraniciach nenašli

Washington 21. októbra (TASR) - Rodičov 545 detí, ktoré boli odobraté príslušníkmi hraničnej polície na hraniciach Spojených štátov s Mexikom, doposiaľ nenašli. Uviedla to v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenia americkej ľudskoprávnej organizácie.



Politiku tzv. nulovej tolerancie, ktorá spočívala v odoberaní detí migrujúcim rodičom, ktorí nelegálne prekročili hranice Spojených štátov, zaviedol americký prezident Donald Trump v máji 2018. Tento projekt Trumpovej administratívy vyvolal škandál na domácej i zahraničnej scéne.



Šesť týždňov po tom, čo nariadenie zaviedli do praxe, Trump oznámil, že jeho administratíva nariadenie pozastaví v prípadoch, keď rodičia nebudú pre svoje deti predstavovať hrozbu.



"Práve sme na súde oznámili, že rodičov 545 detí, ktoré boli násilne oddelené od svojich rodičov na základe rozhodnutia Trumpovej administratívy, sa stále nepodarilo nájsť," uviedla v utorok na sociálnej sieti Twitter Americká únia občianskych slobôd (ACLU).



Podľa súdnych záznamov sprístupnených internetovým portálom televízie CNN sa predpokladá, že dve tretiny hľadaných rodičov deportovali.



Podľa informácii americkej televízie NBC k oddeleniu detí a spomínaných rodičov došlo v roku 2017, teda predtým, ako Trumpova administratíva nariadenie zmiernila.



"Je nesmierne dôležité, aby sme zistili, kto je zodpovedný za tieto príšerné postupy, a pritom nezabudli na to, že stovky rodín sa stále nenašli a naďalej žijú oddelene," uviedol zástupca riaditeľa ACLU Lee Gelernt.



Svetová pandémia koronavírusu nakrátko pátranie po rodičoch prerušila, avšak momentálne sa akcia znovu obnovila. V roku 2018 súd nariadil, aby vláda Spojených štátov rozdelené rodiny opäť spojila.