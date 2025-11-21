< sekcia Zahraničie
Rodičov chlapca, ktorý vraždil v srbskej škole, budú opäť súdiť
Okrem tohto prípadu bolo začatých ďalších päť súdnych konaní na základe súkromných žalôb podaných rodinnými príslušníkmi zabitých a zranených.
Autor TASR
Záhreb 21. novembra (TASR) - Odvolací súd v Belehrade v piatok zrušil prvostupňový rozsudok v prípade rodičov chlapca, ktorý pred dva a pol rokom počas masovej streľby na Základnej škole Vladislava Ribnikara v srbskej metropole zastrelil deväť ľudí. Nariadil obnovené súdne konanie. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Koncom decembra 2024 Vyšší súd v Belehrade odsúdil otca Vladimira Kecmanovića na 14 a pol roka a matku Miljanu Kecmanovićovú na na tri roky väzenia za závažný priestupok proti verejnej bezpečnosti a zanedbanie starostlivosti o maloletého.
Ich 13-ročný syn 3. mája 2023 počas prvej hodiny na škole Vladislava Ribnikara zastrelil otcovými dvoma pištoľami sedem dievčat, jedného chlapca a školského strážcu a zranil šesť žiakov a učiteľku dejepisu. Jedna vážne zranená žiačka zomrela 15. mája.
Chlapec nebol podľa zákona trestne zodpovedný, a preto ho umiestnili do špeciálnej psychiatrickej liečebne, kde je naďalej pod dohľadom.
Nemanja Marinković, inštruktor na strelnici, kde Vladimir učil svojho syna strieľať, bol odsúdený na jeden rok a tri mesiace väzenia za krivú výpoveď. Teraz mu bol trest zmenený na jeden rok domáceho väzenia.
Okrem tohto prípadu bolo začatých ďalších päť súdnych konaní na základe súkromných žalôb podaných rodinnými príslušníkmi zabitých a zranených.
Koncom decembra 2024 Vyšší súd v Belehrade odsúdil otca Vladimira Kecmanovića na 14 a pol roka a matku Miljanu Kecmanovićovú na na tri roky väzenia za závažný priestupok proti verejnej bezpečnosti a zanedbanie starostlivosti o maloletého.
Ich 13-ročný syn 3. mája 2023 počas prvej hodiny na škole Vladislava Ribnikara zastrelil otcovými dvoma pištoľami sedem dievčat, jedného chlapca a školského strážcu a zranil šesť žiakov a učiteľku dejepisu. Jedna vážne zranená žiačka zomrela 15. mája.
Chlapec nebol podľa zákona trestne zodpovedný, a preto ho umiestnili do špeciálnej psychiatrickej liečebne, kde je naďalej pod dohľadom.
Nemanja Marinković, inštruktor na strelnici, kde Vladimir učil svojho syna strieľať, bol odsúdený na jeden rok a tri mesiace väzenia za krivú výpoveď. Teraz mu bol trest zmenený na jeden rok domáceho väzenia.
Okrem tohto prípadu bolo začatých ďalších päť súdnych konaní na základe súkromných žalôb podaných rodinnými príslušníkmi zabitých a zranených.