Covid, Corona či Lockdown to sú nové mená, ktoré dávajú rodičia deťom

Manila 29. apríla (TASR) - Corona Kumár, Covid Marie či Lockdown, aj takéto nevšedné mená sa rozhodli dať niektorí rodičia svojim novonarodeným potomkom, pričom ich zjavne neznepokojila skutočnosť, že ich ratolesť tak bude už do konca svojho života spätá s pandémiou koronavírusu, ktorá si na svete vyžiadala už desaťtisíce obetí. O netradičných nových menách inšpirovaných koronavírusom či ochorením COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, napísala v stredu agentúra AFP.



Meno Covid Marie pre svoju dcéru vybrali Colline Tabesová a John Tupas. Zdravé dievčatko sa narodilo 13. apríla vo filipínskom meste Bacolod, pôrod prebehol bez problémov. Rodičia chceli výberom mena podľa vlastných slov prejaviť vďačnosť.



"Toto (ochorenie) COVID-19 spôsobilo na celom svete veľké utrpenie... Chcel som však, aby nám jej meno pripomínalo, že COVID nám nepriniesol len utrpenie. Napriek všetkému sme boli požehnaní," povedal po pôrode 23-ročný otec.



Podobný nápad mali ešte o niekoľko týždňov skôr aj dve matky, ktoré rodili na juhovýchode Indie a ktoré svojich potomkov pomenovali Corona Kumár (chlapec) a Corona Kumárí (dievča).



K výberu takýchto mien ich zjavne podnietil lekár pracujúci v nemocnici, kde rodili. "Povedal som im, že by to mohlo pomôcť zvýšiť povedomie o tejto chorobe a odstrániť stigmu, ktorá ju obklopuje... Na moje prekvapenie s tým súhlasili," uviedol.



Obdobne rozmýšľala tiež dvojica rodičov - robotníkov, ktorí pre obmedzenia pohybu uviazli na severovýchode Indie, tisíce kilometrov od svojho domova v štáte Radžastan. Svojmu synovi sa rozhodli dať meno Lockdown odkazujúce na obmedzenia pohybu zavedené v dôsledku pandémie.



"Pomenovali sme ho Lockdown, pripomínajúc si všetky problémy, ktorým sme v tomto ťažkom období museli čeliť," povedal pre miestne médiá otec Sandžaj Bauri.



Tupas, otec dievčatka Covid Marie, priznal, že pre jej netradičné meno sa stal terčom kritiky na sociálnych sieťach. Názor na meno však nezmenil. "Mohla by zažiť šikanovanie, ja však svoju dcéru naučím, ako byť dobrým človekom," povedal a dodal, že s partnerkou o vybranom mene ani po kritike nepochybovali.