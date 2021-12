Rodičov maloletého strelca z Michiganu obvinili z neúmyselného zabitia

Washington 3. decembra (TASR) - Rodičia 15-ročného Američana, ktorý tento týždeň zastrelil štyroch žiakov na škole v štáte Michigan na severe USA a ďalších siedmich zranil, boli v piatok obvinení z neúmyselného zabitia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na prokuratúru.



James Crumbley a jeho manželka Jennifer boli obvinení v štyroch bodoch z neúmyselného zabitia, oznámila na tlačovej konferencii prokurátorka okresu Oakland Karen McDonaldová. V prípade uznania viny im hrozí do 15 rokov väzenia.



"Cieľom týchto obvinení je, aby bola vyvodená zodpovednosť voči jednotlivcom, ktorí prispeli k tejto tragédii, a ide tiež o vyslanie signálu, že majitelia zbraní nesú zodpovednosť," dodala prokurátorka.



Agentúra AP vysvetlila, že nijaký zákon v štáte Michigan rodičov maloletých nezaväzuje k tomu, aby svoje zbrane držali uzamknuté a ich potomkovia k nim nemali prístup. Prokurátorka dodala, že v tomto prípade išlo o omnoho viac než len o "nedbalosť" rodičov.



Otec maloletého strelca Ethana Crumbleyho si poloautomatickú pištoľ, ktorú jeho syn použil počas utorkového útoku na strednej škole Oxford High School približne 50 kilometrov severne od mesta Detroit, kúpil podľa vyšetrovateľov legálnou cestou len štyri dni pred samotným činom.



Iba niekoľko hodín pred útokom zavolali rodičov, aby prišli do školy. Dôvodom bolo znepokojivé správanie ich syna a kresby s násilnými motívmi.



Po rozhovore s výchovným poradcom však manželia odmietli svojho syna vziať zo školy domov a odišli. Ich syn sa následne vrátil do triedy a neskôr spustil streľbu, pričom vystrelil najmenej 30-krát.



Študenti a učitelia sa zabarikádovali v triedach a niektorí utiekli z budovy cez okná.



Tri osoby, ktoré utrpeli pri útoku zranenia, sú ešte v nemocnici, a ich stav je stabilizovaný.



Ethan Crumbley bol v stredu obvinený v jednom bode z terorizmu s následkom smrti, v štyroch bodoch z vraždy prvého stupňa a v siedmich bodoch z útoku s úmyslom vraždy ako dospelý páchateľ.



Podľa polície na svoj mobilný telefón nahral video, v ktorom hovoril o plánovanom útoku na ďalší deň. Toto video však nezverejnil na sociálnych sieťach.