Rodina americko-palestínskeho muža žiada vyšetrenie jeho smrti

Ramalláh 12. júla (TASR) - Rodina americko-palestínskeho muža, ktorého na Západnom brehu Jordánu na smrť dobili izraelskí osadníci, v sobotu vyzvala Spojené štáty na vyšetrovanie smrti 20-ročného mladíka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že k smrteľnému incidentu došlo v piatok v meste Sindžil severne od Ramalláhu. Muž ubitý na smrť sa narodil na Floride a na Západný breh Jordánu pricestoval v júni, kde chcel podľa rodiny stráviť čas so svojimi príbuznými. Rodina tvrdí, že mladík bol hlboko spätý so svojimi palestínskymi koreňmi a „chránil pôdu svojej rodiny pred osadníkmi, ktorí sa ju pokúšali ukradnúť“.



Osadníci podľa rodiny blokovali prístup záchranárov k zranenému mužovi, ktorý zomrel skôr, než ho stihli previezť do nemocnice. Rodina vo svojom vyhlásení vyzvala americké ministerstvo zahraničných vecí, aby okamžite začalo s vyšetrovaním a aby izraelskí osadníci, ktorí zabili ich blízkeho, niesli zodpovednosť za svoje činy.



Počas útoku osadníci strelili do hrude ďalšieho 23-ročného muža, ktorého podľa palestínskeho ministerstva „nechali hodiny krvácať“, píše AFP.



Izraelská armáda tvrdí, že násilie vypuklo po tom, čo Palestínčania hodili kamene na skupinu Izraelčanov, z ktorých dvaja utrpeli ľahké zranenia.



Ľudskoprávne skupiny odsúdili nárast násilia páchaného osadníkmi na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu. Organizácia Spojených národov uviedla, že takéto útoky proti Palestínčanom sa odohrávajú v atmosfére „beztrestnosti“.



Novinári AFP boli minulý týždeň svedkami stretov medzi desiatkami izraelských osadníkov a Palestínčanov v Sindžili, kde sa mal konať protestný pochod proti útokom osadníkov na neďaleké poľnohospodárske pozemky.



Izraelské orgány nedávno postavili vysoký plot, ktorý odrezal časť mesta Sindžil od cesty č. 60, ktorá vedie cez Západný breh Jordánu zo severu na juh.



Násilie na tomto okupovanom území vzrástlo od začiatku vojny v Pásme Gazy z októbra 2023. Izraelské jednotky alebo osadníci odvtedy na Západnom brehu zabili najmenej 955 Palestínčanov. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva boli medzi zabitými militanti, ale aj množstvo civilistov. Izrael tvrdí, že na jeho strane si násilie vyžiadalo najmenej 36 obetí - civilných, ale aj z radov vojakov.