Rodina autora R. Dahla sa ospravedlnila za jeho antisemitské poznámky

Londýn 6. decembra (TASR) - Rodina zosnulého britského autora kníh pre deti Roalda Dahla sa ospravedlnila za spisovateľove antisemitské poznámky. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnej webstránke spisovateľa sa jeho rodina ospravedlnila za "dlhotrvajúcu a pochopiteľnú bolesť", ktoré niektoré z poznámok autora spôsobili. Britský portál BBC píše, že príspevok na webstránke nie je označený dátumom. Podľa BBC si ospravedlnenie ako prvý všimol nedeľník The Sunday Times.



Ospravedlnenie sa týka najmä rozhovoru autora pre britský časopis New Statesman z roku 1983. V rozhovore povedal, že "v osobnosti židov je nejaká vlastnosť, ktorá vyvoláva nevraživosť" a že Hitler sa na židov nezameral "bezdôvodne".



V roku 1990 pre britský denník The Independent napísal, že "sa z neho stal antisemita". Spisovateľ sa za tieto poznámky odmietol ospravedlniť.



Britská mimovládna organizácia Kampaň proti antisemitizmu ospravedlnenie označila za "sklamanie". Podľa hovorcu organizácie je hanba, že rodina spisovateľa čakala na zverejnenie 30 rokov. "Toto ospravedlnenie malo prísť oveľa skôr a malo byť zrozumiteľnejšie," citovala hovorcu organizácie BBC.



V ospravedlnení sa však podľa organizácie dá nájsť aj povzbudzujúca skutočnosť - ukazuje sa ním, že antisemitizmus spisovateľa "priznali už aj tí, ktorí z jeho diel finančne profitujú".



Roald Dahl zomrel v roku 1990 vo veku 74 rokov. Jeho diela - medzi nimi knihy Matilda či Charlie a továreň na čokoládu - sa však stále tešia veľkej obľube najmä medzi detským publikom.