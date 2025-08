Rodina izraelského rukojemníka obviňuje Hamas z vyhladovania ich syna

Jeruzalem 2. augusta (TASR) - Rodina izraelského rukojemníka, ktorý je už takmer 22 mesiacov držaný v zajatí v Pásme Gazy, obvinila v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas z toho, že ich syna úmyselne mučí hladom. Podľa rodičov ide o súčasť propagandistickej kampane hnutia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rodina Davidovcov reagovala po tom, ako Hamas zverejnil už druhú noc po sebe video s ich 24-ročným synom Evjatarom Davidom. Video bolo nakrútené v úzkom betónovom tuneli, pričom rukojemník na záberoch vyzerá slabý a badať na ňom znaky podvýživy.



Izrael od ukončenia prímeria v Pásme Gazy v marci tohto roka zaviedol úplnú blokádu dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Hamas zahrnul túto tému do svojich videí s rukojemníkmi a varoval, že hladom trpia rovnako ako ich únoscovia.



„Hamas používa nášho syna ako živý experiment v ohavnej kampani hladovania. Úmyselné vyhladovanie nášho syna ako súčasť propagandistickej kampane je jedným z najdesivejších činov, aké svet kedy videl,“ uviedla rodina vo svojom vyhlásení.



Rodina Davidovcov ďalej uviedla, že požaduje, aby pomoc, ktorá v tomto období prichádza do Gazy, bola poskytnutá aj ich synovi. „Vyzývame izraelskú vládu, izraelský ľud, národy sveta a prezidenta Spojených štátov, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zachránili Evjatara pred smrťou a zaistili všetkými možnými prostriedkami, aby dostal potraviny a lekársku starostlivosť,“ uviedli.



Davida, ktorý v zajatí dovŕšil 24 rokov, Hamas uniesol 7. októbra 2023 počas rozsiahleho útoku na južný Izrael. Spolu s kamarátom Galom Gilboaom-Dalalom sa zúčastnili na hudobnom festivale Nova. Hamas vtedy do Pásma Gazy odvliekol celkovo 44 návštevníkov festivalu.



Z 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu je 49 stále zadržiavaných v Pásme Gazy. Izraelská armáda sa domnieva, že 27 z nich je už po smrti.