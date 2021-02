Rodina Malcolma X požaduje opätovné vyšetrovanie jeho vraždy

Washington 22. februára (TASR) - Dcéry amerického prominentného aktivistu za práva černošského obyvateľstva Malcolma X vyzvali na opätovné vyšetrovanie jeho vraždy vo svetle nových svedectiev týkajúcich sa newyorskej polície a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).



"Mali by sa dôkladne preskúmať všetky dôkazy, ktoré poskytujú najväčší pohľad do pravdy, ktorá stojí za touto strašnou tragédiou," uviedla v sobotu na tlačovej konferencii Ilyasah Shabazzová, jedna zo šiestich dcér Malcolma X, ktorú v pondelok citovala tlačová agentúra AFP.



Malcolm X je spolu s Martinom Lutherom Kingom mladším považovaný za jedného z najvplyvnejších Afroameričanov v histórii; Malcolm X bol otvoreným moslimským obhajcom práv čiernych, hoci kritici tvrdili, že káže rasizmus a násilie. Zastrelili ho vo februári 1965 počas mítingu v New Yorku.



Počas sobotňajšej tlačovej konferencie bol prečítaný list bývalého newyorského policajta Raymonda Wooda, dnes už zosnulého, v ktorom obviňuje políciu New Yorku a FBI zo spoluviny na danej vražde.



Malcolm X, ktorý bol v čase svojej vraždy vnímaný ako verejná tvár hnutia Islamský národ (NOI), zmiernil svoje militantné postoje súvisiace s čiernym separatizmom, dopĺňa stanica BBC. Zostal však zanieteným obhajcom čiernej jednoty, sebaúcty a sebadôvery.