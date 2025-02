Rodina Navaľných chce žalovať Francúzsko

Paríž 4. februára (TASR) - Kasačný súd vo Francúzsku v utorok zamietol žalobu Julije a Olega Navaľných proti kozmetickej spoločnosti Yves Rocher, ktorú obvinili z ohovárania a spoluúčasti na vykonštruovaní trestného prípadu. V reakcii na to sa príbuzní zosnulého ruského opozičného politika Alexeja Navaľného chcú obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. Podľa agentúry AFP to v utorok pripustil právnik rodiny Navaľných William Bourdon.



Bourdon reagoval na rozhodnutie kasačného súdu, ktorý v utorok nepripustil odvolanie Olega Navaľného a Julije Navaľnej - brata a vdovy po ruskom opozičníkovi Alexejovi Navaľnom - v prípade Yves Rocher.



V roku 2021 bola táto žaloba Navaľných zamietnutá na prvom stupni. V máji 2023 im odvolací súd v meste Rennes toto odvolanie zamietol. Následne bolo na kasačný súd podané odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí začať konanie proti spoločnosti Yves Rocher. Kasačný súd, najvyšší súd francúzskeho súdneho systému, v utorok toto rozhodnutie v odvolacom konaní potvrdil, čím sa táto kauza definitívne uzavrela.



"Sme sklamaní, že súd bol príliš opatrný, z čoho profitoval Yves Rocher," reagoval v utorok advokát Bourdon.



Kauza Yves Rocher sa datuje do roku 2012, keď ruská justícia začala vyšetrovanie údajnej sprenevery, ktorej sa spoločnosť vlastnená bratmi Navaľnými dopustila na úkor dcérskej spoločnosti francúzskej skupiny Yves Rocher-Vostok. V dôsledku vyšetrovania spoločnosť Yves Rocher následne uviedla, že "objavila niekoľko konzistentných a významných indícií, podľa ktorých je pravdepodobná existencia podvodu".



Bratia Navaľní boli potom v roku 2014 uznaní za vinných z podvodu a prania špinavých peňazí. Kým Oleg Navaľnyj na základe rozsudku odsedel tri a pol roka vo väzení a na slobodu sa dostal v roku 2018, Alexej dostal podmienečný trest v trvaní tri a pol roka. Všetky obvinenia pritom odmietal a svoje stíhanie označil za trest za svoju politickú angažovanosť.



Yves Rocher - jedna z prvých zahraničných kozmetických značiek, ktorá vstúpila do Ruska v roku 1991 po zániku Sovietskeho zväzu - po čase verejne priznala, že v prípade prania špinavých peňazí neutrpela "žiadne škody".



V roku 2021 však ruské úrady túto starú kauzu "vytiahli" a využili staré obvinenia zo sprenevery na Navaľného vzatie do väzby - zadržaný bol v januári 2021 na letisku v Moskve, bezprostredne po svojom návrate z Berlína, kde sa zotavoval z otravy bojovou látkou novičok.



Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 v trestaneckom tábore v Arktíde, kde si odpykával 19-ročný trest za "extrémizmus". Okolnosti jeho smrti sú stále nejasné, jeho rodina tvrdí, že bol zabitý na príkaz prezidenta Vladimira Putina.



V roku 2017 Európsky súd pre ľudské práva odsúdil ruský súd za jeho pôvodné rozhodnutie, ktoré bolo "svojvoľné a zjavne neracionálne", pričom nariadil vyplatiť bratom Navaľným 83.000 eur ako náhradu škody a náklady na súdne konanie.