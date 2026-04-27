< sekcia Zahraničie
Rodina novinárky vyzvala Merza, aby žiadal jej oslobodenie v Sýrii
Rodáčka z Kolína nad Rýnom bola v Sýrii nezvestná tri mesiace a údajne je držaná vo väzení v Aleppe.
Autor TASR
Berlín 27. apríla (TASR) - Príbuzní nemeckej reportérky, ktorá je údajne väznená v Sýrii, vyzvali v pondelok spolkového kancelára Friedricha Merza, aby podnikol kroky na jej prepustenie. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
V otvorenom liste so 160 podpismi vyzvali okrem Merza aj nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinemeiera a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby vynaložili úsilie na oslobodenie Evy Marie Michelmannovej.
Rodáčka z Kolína nad Rýnom bola v Sýrii nezvestná tri mesiace a údajne je držaná vo väzení v Aleppe.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň uviedlo, že sa mu s ňou podarilo nadviazať kontakt.
Z vyšetrovania, ktoré viedli právnici rodiny, vyplýva, že bola zadržaná 18. januára spolu so svojím turecko-kurdským kolegom Ahmetom Poladom silami napojenými na sýrsku dočasnú vládu.
Matka novinárky Rotraut Hake-Michelmannová na pondelkovej tlačovej konferencii v Kolíne uviedla, že cíti úľavu po tom, ako sa dozvedela, že jej dcéra je stále nažive.
Dodala však, že nemecký rezort diplomacie zatiaľ neponúkol nič viac ako len pekné slová. „Musia po nich nasledovať konkrétne kroky,“ povedala a zároveň upozornila na „prázdne frázy“ nemeckej vlády.
Michelmannovej brat Antonius uviedol, že podľa neho vláda tento prípad zatiaľ neprerokovala na najvyššej úrovni. „Očakávame, že nemecká vláda dá tomu najvyššiu prioritu. Je pre nás nepochopiteľné, ako môže vláda spolupracovať s takýmto režimom bez akejkoľvek kritiky,“ dodal.
Ostro kritizoval aj prijatie dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šara počas jeho návštevy Berlína koncom marca, ktorému podľa jeho slov rozprestreli „červený koberec“.
Michelmannová podľa dostupných informácií pracovala v Sýrii od roku 2022 ako nezávislá novinárka a angažovala sa v boji za práva žien.
