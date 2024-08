Rodina obete nehody miniponorky žiada odškodné 50 miliónov dolárov

Berlín 8. augusta (TASR) - Rodina jednej z piatich obetí vlaňajšej nehody miniponorky Titan, ktorá smerovala k vraku lode Titanic na dne Atlantického oceána, požaduje odškodné vo výške 50 miliónov dolárov. Vyplýva to zo žaloby podanej proti prevádzkovateľovi, spoločnosti OceanGate Expeditions, na súde v americkom štáte Washington, píše TASR podľa agentúry DPA.



Žaloba bola podaná v mene príbuzných zosnulého 77-ročného francúzskeho prieskumníka Paula-Henriho Nargeoleta. Spolu s ďalšími štyrmi osobami sa stal obeťou implózie miniponorky, ku ktorej došlo vlani v júni.



Prevádzkovateľ stroja podľa dokumentu konal s hrubou nedbanlivosťou. Žalobcovia tvrdia, že vady a nedostatky Titanu neboli odhalené alebo boli zámerne zatajené. Jeden z právnych zástupcov žalobcov vyjadril nádej, že týmto spôsobom získajú pre rodinu vysvetlenie nešťastia aj jeho priebehu.



V žalobe sa ďalej uvádza, že členovia posádky pravdepodobne vedeli, že zomrú ešte pred implóziou a zažili "hrôzu a duševné utrpenie". Tvrdí sa v nej, že bezpečnostný systém nainštalovaný na Titane by odhalil praskliny a následne upozornil kormidelníka, aby začal stúpať.



Spoločnosť OceanGate sa k žalobe bezprostredne nevyjadrila.



Titan stratil kontakt so svojou materskou loďou po asi dvoch hodinách ponoru 18. júna 2023. Americká pobrežná stráž o štyri dni neskôr oznámila, že zostatky miniponorky našla na oceánskom dne zhruba 490 metrov od vraku Titanicu.



Experti po analýze trosiek dospeli k záveru, že Titan počas ponoru implodoval a nikto z pasažierov nemal šancu prežiť. Na palube plavidla bol v čase nešťastia aj výkonný riaditeľ spoločnosti prevádzkujúcej miniponorku Stockton Rush, britský podnikateľ Hamish Harding, pakistansko-britský podnikateľ Shahzada Dawood a jeho syn Suleman.