Rodina tínedžerky z IS prosí vládu, aby pomohla dostať jej dieťa domov

Londýn 22. februára (TASR) - Rodina britskej tínedžerky Shamimy Begumovej, ktorá ušla do Sýrie a pridala sa k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), poprosila v piatok britskú vládu, aby pomohla dostať Shamiminho novonarodeného syna do Spojeného kráľovstva. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Begumovej rodina napísala ministrovi vnútra Sajidovi Javidovi a požiadala ho, aby pomohol dostať chlapca do Británie. Dieťa označili príbuzní za "úplne nevinnú" bytosť. Takisto tvrdia, že plánujú vzniesť námietku proti Javidovmu rozhodnutiu zrušiť Begumovej britské občianstvo.



Begumová mala 15 rokov, keď s dvoma kamarátkami Kadizou Sultanovou a Amirou Abaseovou ušla z východného Londýna a spolu odcestovali do Sýrie, kde sa v roku 2015 vydali sa bojovníkov Islamského štátu. Bolo to v období, keď náborový program IS na internete zlákal mnoho ľahko ovplyvniteľných mladých ľudí do samozvaného kalifátu IS.



Begumová, teraz 19-ročná, sa znova objavila v utečeneckom tábore v Sýrii a nedávno novinárom povedala, že sa chce vrátiť, hoci neľutuje svoje doterajšie konanie. Tento nedostatok ľútosti vyvolal v Británii kritiku a rodina vyjadrila šok nad Shamiminými slovami.



Jej sestra Renu Begumová v liste Javidovi napísala, že Shamimu rodina nemôže opustiť a dúfa, že on ako rodinne založený človek to chápe.



"Dúfame, že chápete náš postoj v tejto záležitosti a aj to, prečo musíme Shamime pomôcť - a odvolať sa proti vášmu rozhodnutiu odobrať jej jedinú vec, ktorá je jej jedinou nádejou na rehabilitáciu, jej britské občianstvo," vysvetľovala Renu v liste.



Javid odobral Begumovej občianstvo s tým, že neostane osobou bez štátnej príslušnosti, lebo má dvojaké britsko-bangladéšske občianstvo. Jej rodina však tvrdí, že bangladéšskou občiankou nie je.



Hoci nie je známe, či Begumová spáchala nejaký zločin, západné krajiny teraz riešia dilemu, ako majú pristupovať k ostatným ľuďom, čo sa pridali k militantnému IS a chcú sa vrátiť do svojich pôvodných krajín.



Javid naznačil, že spor okolo Begumovej občianstva nebude mať vplyv na osud jej dieťaťa.



"Ak rodič príde o britské občianstvo, nepostihne to práva jeho dieťaťa," vyhlásil v Dolnej snemovni britského parlamentu.