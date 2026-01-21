< sekcia Zahraničie
Rodina viceprezidenta USA sa v lete rozrastie o syna
Ide o ich štvrté dieťa po dvoch synoch - Ewanovi a Vivekovi - a dcére Mirabel.
Autor TASR
Washington 21. januára (TASR) – Americký viceprezident J. D. Vance a jeho manželka Usha očakávajú koncom júla narodenie syna. Podľa agentúry AP to v utorok oznámili na sociálnych sieťach.
V príspevku na sociálnych sieťach sa uvádza, že matka aj dieťa sú v poriadku. Vanceovci sa v ňom poďakovali aj vojenským lekárom i personálu vo svojej domácnosti, ktorý robí všetko pre to, aby „mohli slúžiť krajine a zároveň si užívať nádherný život s deťmi.“
Správa o prírastku do rodiny republikánskeho viceprezidenta prichádza v čase, keď Vance opakovane vyzýva Američanov, aby mali viac detí.
Obavy z klesajúcej pôrodnosti v USA Vance vyjadruje od začiatku svojej politickej kariéry v roku 2021, keď sa uchádzal o post poslanca Senátu USA za štát Ohio. Svoju výzvu zopakoval aj vo februári 2025, keď na podujatí Pochod za život vyhlásil: „Chcem viac detí v Spojených štátoch amerických.“
J. D. Vance cestuje do zahraničia často spolu s manželkou a deťmi, ktoré do lietadla Air Force Two na nočné lety nastupujú oblečené už v pyžamách.
AP pripomenula, že býva skôr výnimkou, keď osoby na najvyšších vedúcich pozíciách v USA majú deti počas výkonu funkcie. Jednou z dobre zdokumentovaných výnimiek bol prezident USA Grover Cleveland, ktorého manželka Frances porodila ich druhé dieťa v roku 1893, počas druhého funkčného obdobia svojho manžela.
We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7— Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026