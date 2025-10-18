< sekcia Zahraničie
Rodina Virginie Giuffreovej víta, že princ Andrew sa vzdal titulov
V roku 2021 v USA podala na princa Andrewa občiansku žalobu. Ten sa rozhodol pre mimosúdne vyrovnanie a podľa britských médií jej zaplatil približne 12 miliónov libier. Neuznal však vinu.
Autor TASR
Londýn 18. októbra (TASR) - Rodina Virginie Giuffreovej uviedla, že rozhodnutie princa Andrewa vzdať sa titulov a udelených pôct je „ospravedlnením pre našu sestru a pozostalých všade na svete“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a webu SkyNews.
„Toto nie je víťazstvo len pre ňu, ale aj pre každého jedného preživšieho hrozných zločinov spáchaných (Jeffreym) Epsteinom a jeho spolupáchateľmi,“ uviedla rodina vo vyhlásení.
Brat Giuffreovej v piatok večer povedal, že jeho zosnulá sestra „by bola na tento vývoj veľmi hrdá“. „Myslím, že v mnohých ohľadoch to Virginiu ospravedlňuje. Všetky roky práce, ktoré vynaložila, teraz dostávajú nejaký druh spravodlivosti,“ dodal.
Virginia Giuffreová mala vo veku 17 rokov v roku 2001 pohlavný styk s princom Andrewom údajne na nátlak sexuálneho delikventa Epsteina a jeho spolupracovníčky Ghislaine Maxwellovej. On obvinenia opakovane poprel. Tvrdil, že si túto ženu „nepamätá“ a že s ňou nikdy nemal sexuálny styk.
V roku 2021 v USA podala na princa Andrewa občiansku žalobu. Ten sa rozhodol pre mimosúdne vyrovnanie a podľa britských médií jej zaplatil približne 12 miliónov libier. Neuznal však vinu.
Giuffreová si v apríli vo veku 41 rokov na svojej farme v Západnej Austrálii vzala život. V utorok vychádzajú jej pamäte „Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“ (Ničie dievča: Memoáre o prežití zneužívania a boji za spravodlivosť).
Tento týždeň sa vo zverejnených úryvkoch objavili nové obvinenia. Napísala, že Andrew sa správal, akoby sex s ňou bol jeho „právom od narodenia“. Podľa pamätí mala s ním sex trikrát, vrátane prípadu, keď mala menej ako 18 rokov.
Po televíznom rozhovore v roku 2019, v ktorom obhajoval svoje priateľstvo s Epsteinom, princ Andrew prišiel o vojenské hodnosti a kráľovské patronáty, prestal v mene kráľovskej rodiny vykonávať verejné povinnosti a ocitol sa v izolácii od zvyšku rodiny.
Princ Andrew tvrdil, že v roku 2010 prerušil vzájomné vzťahy s Epsteinom, ale tento týždeň sa objavili správy v britských médiách o ich komunikácii z roku 2011, v ktorej odsúdenému sexuálnemu delikventovi povedal, že sú „v tom spolu“.
Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. V roku 2019 čelil obvineniam z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely, v auguste však zomrel vo väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
