Rodina z Hamburgu sa v Turecku zrejme otrávila chemikáliami v hoteli
Matka a jej dve deti vo veku tri a šesť rokov zomreli ešte minulý týždeň v stredu. Otec rodiny napriek úsiliu lekárov zomrel v pondelok vo večerných hodinách.
Autor TASR
Istanbul 19. novembra (TASR) - Štvorčlenná nemecko-turecká rodina, ktorá zomrela počas dovolenky v tureckom Istanbule, sa pravdepodobne otrávila chemikáliami, ktorým bola vystavená v hoteli, kde bola ubytovaná, vyplýva to z forenznej správy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Počiatočné vyšetrovanie poukazovalo na otravu pouličným jedlom. Testy vzoriek odobratých z potravín však ukázali, že sú bezpečné na konzumáciu. Forenzná správa založená na vzorkách odobratých matke a dvom deťom tiež ukázala, že ich smrť v dôsledku otravy jedlom je „menej pravdepodobná“, uviedol denník Cumhuriyet.
„Predpokladá sa, že zomreli v dôsledku chemickej otravy spôsobenej okolnosťami v hoteli, kde boli ubytovaní,“ uvádza sa ďalej v správe.
Turecká tlačová agentúra DHA predtým informovala, že hotelová izba na prízemí bola postriekaná pesticídom proti plošticiam, ktorého výpary sa mohli dostať do izby rodiny na prvom poschodí cez ventilačný otvor v kúpeľni. Chemickú látku na ničenie hmyzu totiž v izbe nastriekali len pár hodín predtým, než sa u rodiny prejavili fatálne príznaky, ktoré sa začali nevoľnosťou a zvracaním. Látku bude ešte ďalej skúmať chemické oddelenie tamojšieho Inštitútu súdneho lekárstva.
Hotel v istanbulskej štvrti Fatih, kde bola rodina ubytovaná, v sobotu evakuovali po tom, ako do nemocnice previezli ďalších dvoch hostí s podobnými príznakmi. Následne hotel uzavreli.
V súvislosti s incidentom polícia doposiaľ zadržala jedenásť osôb vrátane hotelového personálu, ako aj zamestnancov spoločnosti na ničenie škodcov.
V správe sa ďalej uvádza, že oficiálne závery bude možné vyvodiť až po dokončení ďalších analýz. „Patologická, mikrobiologická a toxikologická analýza vzoriek odobratých matke a deťom poskytne konečné závery týkajúce sa príčin smrti,“ uvádza sa v nej.
Matka a jej dve deti vo veku tri a šesť rokov zomreli ešte minulý týždeň v stredu. Otec rodiny napriek úsiliu lekárov zomrel v pondelok vo večerných hodinách. V prípade rodiny išlo o nemeckých občanov tureckého pôvodu žijúcich v Hamburgu.
