Rodina zabitého pašeráka v Lýbii sa pomstila, zabila 30 migrantov

Tripolis 28. mája (TASR) - Rodina pašeráka, ktorého zavraždili migranti, zabila v reakcii 30 z nich. K incidentu došlo v meste Mizda, južne od líbyjskej metropoly Tripolis. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Ministerstvo vnútra uviedlo, že 30-ročného pašeráka zabili z neznámych dôvodov "ilegálni migranti". Jeho rodina sa pomstila, pričom zabila 26 ľudí z Bangladéša a štyroch z nemenovaných afrických krajín. Ďalších 11 migrantov utrpelo zranenia a previezli ich do nemocnice v meste Zintán.



Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.



Niekoľko tisíc migrantov zo subsaharskej Afriky a Ázie však uviazlo v Líbyi v kritických podmienkach.