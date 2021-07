Rodina zavraždenej novinárky verí v obnovenie právneho štátu v krajine

Rím 29. júla (TASR) - Pozostalí po zavraždenej maltskej novinárke Daphne Caruanovej Galiziovej vyjarili nádej, že zistenia tímu nezávislých vyšetrovateľov povedú "k obnoveniu právneho štátu na Malte, účinnej ochrane novinárov a k ukončeniu beztrestnosti, ktorú naďalej využívajú skorumpovaní úradníci".



Ako uviedla agentúra AFP, novinárkini príbuzní takto komentovali 437-stranovú správu, ktorú vo štvrtok zverejnil tím nezávislých vyšetrovateľov skúmajúcich okolnosti jej násilnej smrti zo 16. októbra 2017.



Príbuzní konštatovali, že zistenia nezávislého tímu potvrdili ich presvedčenie, že vražda Caruanovej Galiziovej "bola priamym dôsledkom kolapsu právneho štátu a beztrestnosti, ktorú štát poskytol skorumpovanej sieti, o ktorej informovala".



Vyšetrovaním, ktoré iniciovala novinárkina rodina, tím troch sudcov - jeden v aktívnej službe a dvaja penzionovaní - dospel k záveru, že neexistujú dôkazy o tom, že by štát zohral pri atentáte nejakú priamu úlohu.



Napriek tomu však maltský štát "musí niesť" svoj diel zodpovednosti, lebo vláda na čele s vtedajším premiérom, labouristom Josephom Muscatom, vytvorila atmosféru beztrestnosti, ktorej "chápadlá" sa rozšírili z najvyšších úrovní mocenskej hierarchie - úradu predsedu vlády - k ďalším subjektom, ako sú regulačné orgány a polícia, čo napokon "viedlo ku kolapsu právneho štátu".



V správe sa tiež konštatuje, že štát a jeho subjekty nedokázali rozpoznať riziko, ktoré hrozilo Caruanovej Galiziovej, a nepodnikli žiadne opatrenia na jej ochranu.



Expremiér Muscat vo svojom obsiahlom stanovisku, zverejnenom vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook, uviedol, že rýchle zatknutie údajných nájomných vrahov po vražde Caruanovej Galiziovej "vyvracia akýkoľvek dojem beztrestnosti", ktorý by mohli mať. Dodal, že takto konali skôr vlády, ktoré boli v úrade pred tou jeho.



Napísal tiež, že "napriek veľmi vážnym výhradám k nedostatkom vyšetrovania" akceptuje uvedené závery tak, "ako som to v minulosti vždy robil z úcty k inštitúciám". Dodal, že on "zaplatil tú najvyššiu politickú cenu", keď bol donútený odstúpiť z funkcie premiéra.



Z objednania si vraždy novinárky bol obvinený Yorgen Fenech, uznávaný podnikateľ, ktorý mal úzke väzby s maltskou politickou špičkou, pripomenula agentúra Reuters. Muscat odstúpil z funkcie pod tlakom, ktorý vytvorilo Fenechovo zatknutie. Fenecha teraz čaká súd. Voči Muscatovi nebolo vznesené žiadne obvinenie.



Z vykonania vraždy bola obvinená trojica mužov. Jeden z nich, Vincent Muscat, pred súdom priznal svoj diel viny a vo februári tohto roku ho odsúdili na 15 rokov väzenia.



Reuters dodal, že správa nezávislých vyšetrovateľov obsahuje niekoľko odporúčaní na zlepšenie právnych predpisov, zvýšenie transparentnosti a narušenie vzájomne výhodných vzťahov medzi svetom obchodu a politiky a na lepšiu ochranu novinárov na Malte.