Rodinám britských diplomatov odporučili dočasne odísť z Izraela

Tel Aviv/Londýn 12. októbra (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo rodinám svojich diplomatov v Izraeli, aby krajinu aspoň na dva mesiace opustili. TASR o tom informuje na základe štvrtkových informácií staníc Sky News a BBC a tiež agentúry AFP.



"Preventívne dočasne presťahujeme osoby závislé od personálu veľvyslanectva v Tel Avive a konzulátu v Jeruzaleme. Je to v súlade s naším odporúčaním necestovať do Izraela, ak to nie je nevyhnutné," uviedol hovorca ministerstva. Dodal, že na veľvyslanectve je zabezpečený potrebný počet pracovníkov, ktorí naďalej poskytujú konzulárne služby.



Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že pripravuje pozemný útok namierený proti militantnému hnutiu Hamas v pásme Gazy. Pri hraniciach armáda rozmiestnila desaťtisíce vojakov. Zároveň pokračuje v leteckých útokoch, ktoré sú zamerané na infraštruktúru, velenie a operačné strediská Hamasu.



Konflikt sa začal v sobotu, keď Hamas zaútočil na Izrael, ktorý reagoval vyhlásením vojnového stavu a začal s protiútokmi na pozície hnutia v pásme Gazy.