Rodine Širi Bibasovej a jej detí stále oficiálne nepotvrdili ich smrť

Jeruzalem 19. februára (TASR) - Rodina rukojemníkov Širi Bibasovej a jej dvoch synov Ariela a Kfira, a teda posledných detí zadržiavaných v Gaze, dosiaľ nedostala nijaké "oficiálne potvrdenie" o ich úmrtí. Palestínske militantné hnutie Hamas však oznámilo, že ich telá vráti Izraelu v priebehu tohto týždňa. TASR informuje podľa agentúry AFP a novín The Times of Israel.



Hamas oznámil, že telá Širi Bibasovej a jej dvoch detí odovzdá Izraelu vo štvrtok. Rodina menovaných však tvrdí, že Izrael ju doteraz o ich úmrtiach oficiálne neinformoval. "Kým nedostaneme definitívne potvrdenie, naša cesta sa nekončí," uviedla.



Hamas ešte v novembri 2023 uviedol, že Širi, Ariel a Kfir boli zabití pri útoku izraelských síl. Izrael to vtedy označil za bezcitnú propagandu a správu o ich úmrtí nepotvrdil, pripomína TOI. V januári však uviedol, že má "veľké obavy" o osud tejto rodiny.



Manžela a otca rodiny, Jardena Bibasa, prepustili zo zajatia v Gaze 1. februára.



Hamas v utorok oznámil, že v sobotu prepustí aj ďalších šiestich živých izraelských rukojemníkov. Podľa Fóra rukojemníkov a nezvestných rodín ide o Eliju Cohena, Tala Šohama, Omera Šem Tova, Omera Wenkerta, Hišáma Saída a Avera Mengistu, spresňuje AFP.