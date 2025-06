Rodinovu sošku vydražili za 860.000 eur, dlho ju považovali za kópiu

Rennes 13. júna (TASR) - Za 860.000 eur sa na aukcii vo Francúzsku predala malá mramorová socha od Augusta Rodina. Jej majitelia si pritom roky mysleli, že dielo umiestnené na klavíri je iba kópiou Rodinovej skulptúry. Po tom, ako experti označili sochu za pravú, putovala do dražby, informuje stanica France 24.



Mramorová postava, ktorú organizátor aukcie Aymeric Rouillac označil za „mimoriadne vzácny“ nález, je v skutočnosti dielom s názvom Zúfalstvo od Rodina z roku 1892, ktoré sa stratilo po predaji na aukcii v roku 1906. Dielo počas uplynulého víkendu uviedli do predaja za vyvolávaciu cenu 500.000 eur, ale nakoniec sa podľa Rouillaca predalo za 860.000 eur.



Majitelia sa dlho domnievali, že 28,5 centimetra vysoká postava sediacej ženy, ktorá sa drží za jednu nohu, je iba kópiou diela od tohto slávneho sochára, povedal Rouillac.



Po tom, ako sa naňho majitelia obrátili v inej záležitosti, strávil so svojím tímom niekoľko mesiacov pátraním po pôvode sochy, pričom skúmal aj rodinné korene majiteľov diela.



V marci sa Rouillac dostal do Comité Rodin, pričom tento orgán, ktorý je považovaný za hlavnú autoritu v oblasti výskumu umelcových diel, o šesť týždňov neskôr potvrdil pravosť sochy. Podľa Rouillacovho vyjadrenia táto inštitúcia zistila, že Zúfalstvo sa predalo na aukcii v roku 1906 a potom zmizlo. „Takže sme ho znovu objavili,“ povedal Rouillac.