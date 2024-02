Rodinu vodcu Islamského štátu Bagdádího repatriovali do Iraku

Bagdad 15. februára (TASR) - Rodinu zabitého vodcu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Abú Bakra Bagdádího priviezli naspäť do Iraku na vypočúvanie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Washington v októbri 2019 oznámil, že americkí vojaci zabili Bagdádího pri operácii na severozápade Sýrie, približne päť rokov po tom, čo na väčšine územia Iraku a v susednej Sýrii vyhlásil islamský "kalifát". On a jeho bojovníci v ňom vládli s veľkou brutalitou.



Iracké súdnictvo sa postaralo o "repatriáciu rodiny teroristu Abú Bakra Bagdádího", uviedla vo štvrtok na svojej webovej stránke Najvyššia súdna rada. Nespresnila počet repatrovaných členov rodiny a ani odkiaľ. Anonymný zdroj z justície však agentúre AFP povedal, že vrátená bola Bagdádího manželka "zadržaná v Turecku" a jej deti.



Podľa Najvyššej súdnej rady repatriácia prebehla v rámci úsilia "nájsť a dostať osoby obvinené z terorizmu, ktoré boli na úteku mimo Iraku". Iracké súdy za niekoľko rokov na základe trestného zákonníka vyniesli už stovky trestov smrti a trestov doživotného väzenia za členstvo v "teroristickej skupine". Bolo medzi nimi aj vyše 500 cudzincov a cudziniek, členov a členiek IS.



Najvyššia súdna rada informovala, že vypočúvala príbuzných Bagdádího a "vyšetrovanie s nimi pokračuje, aby vyšli najavo tie najdôležitejšie tajomstvá" Islamského štátu.



Irak bežne repatriuje občanov zo Sýrie, predovšetkým z tábora al-Hol, kde žije približne 50.000 ľudí vrátane rodinných členov podozrivých džihádistov.



Panarabská televízia al-Arabíja vlastnená Saudskou Arábiou odvysielala vo štvrtok interview s "Bagdádího manželkou". Televízia uviedla jej meno ako Asmáa Muhammad. Turecko v novembri 2019 oznámilo, že zatklo jednu z manželiek Bagdádího, ktorú turecké médiá ešte v júni 2018 identifikovali ako Asmáu Fawzí Muhammad al-Kubajsíovú. Prezradila "množstvo informácií" o "vnútornom fungovaní" Islamského štátu, povedal v tom čase turecký predstaviteľ.



Oddiely podporované Spojenými štátmi porazili Islamský štát v Iraku v roku 2017 a o dva roky aj v Sýrii. Zvyšky tejto extrémistickej organizácie však pokračujú v útokoch na civilistov a na bezpečnostné zložky v oboch krajinách.