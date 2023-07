Rodiny britských obetí letu ET302 žiadajú verdikt o nezákonnom zabití

Londýn 10. júla (TASR) – Rodiny britských občanov, ktorí zahynuli pred štyrmi rokmi v Etiópii pri zrútení lietadla Boeing 737 Max, chcú pri vyšetrovaní príčiny smrti dosiahnuť rozsudok o nezákonnom zabití. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a PA Media.



Vyšetrovanie s cieľom stanoviť príčinu smrti sa začína v pondelok v meste Horsham v Anglicku. Podľa stanice BBC sa právnici rodín budú na ňom snažiť dosiahnuť rozhodnutie o tom, že išlo o "nezákonné zabitie". Takýto záver obvykle vedie k policajnému vyšetrovaniu a možnému trestnému stíhaniu.



Osobný let ET302 spoločnosti Ethiopian Airlines z Etiópie do Kene sa zrútil v marci 2019 krátko po štarte z letiska v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba. Zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch slovenských občanov. Išlo o druhú smrteľnú nehodu nového modelu lietadla od spoločnosti Boeing za necelých päť mesiacov, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť tohto stroja.



Otec jednej z cestujúcich na palube letu Adrian Toole považuje vyšetrovanie príčiny smrti britských obetí za príležitosť oficiálne vyjadriť bolesť spôsobenú stratou svojej dcéry. "Pre mňa to predstavuje možno jedinú príležitosť skutočne prehovoriť o Joanne pred obecenstvom, ktoré bude počúvať," vyhlásil Toole. "Dúfam, že sa mi podarí poukázať na stratu spôsobenú jej smrťou," dodal.