Rodiny cudzincov odsúdených v DĽR dúfajú v zrušenie rozsudku smrti

Londýn 10. júna (TASR) - Rodinní príslušníci dvoch Britov, ktorých vo štvrtok súd v neuznanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) odsúdil na trest smrti za účasť v bojoch na Ukrajine, sú týmto rozsudkom zdrvení a vyjadrili nádej, že bude zrušený. Britskú i ukrajinskú vládu súčasne vyzvali, aby "urobili všetko, čo je v ich silách", pre ich bezpečný a rýchly návrat do vlasti. Uviedli to v rozhovore pre britský denník The Guardian.



Spolu s Britmi, 28-ročným Aidenom Aslinom a 48-ročným Seanom Pinnerom, bol na smrť odsúdený aj Maročan Bráhím Saadún.



Medzinárodne neuznaný súd DĽR ich uznal za vinných z podniknutia krokov smerujúcich k násilnému zvrhnutiu moci.



Túto trojicu mužov odsúdili aj za žoldnierske aktivity a údajný terorizmus.



Rozsudok má byť vykonaný zastrelením. V prípade vykonania rozsudku ich pravdepodobne čaká popravná čata.



Odsúdení sa chcú proti rozsudku odvolať.



Aslinova rodina po zverejnení rozsudku vydala vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Aslin a Pinner neboli žoldniermi. Píše sa v ňom tiež, že proruské úrady by s nimi – ako príslušníkmi ukrajinských ozbrojených síl – mali zaobchádzať s rešpektom, rovnako ako s ostatnými vojnovými zajatcami.



The Guardian citoval z rozhovoru, ktorý Pinner a Aslin ešte v januári poskytli spravodajcovi britskej spravodajskej televízie Sky News.



V zákopoch na fronte pri juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol vtedy Pinner vysvetľoval, že sa oženil s Ukrajinkou, pričom dodal: "Trvalo mi dlho, kým som sa tu integroval, takže chlapci vedia, že nie som vojnový turista ani závislý od vojny".



"Som v regulárnej jednotke, som na strane (ukrajinskej) vlády a som zmluvný vojak, snažím sa držať bokom od dobrovoľníckej jednotky a domobrany..." vysvetlil Pinner.



Marocké médiá informovali, že odsúdený Saadún a jeho britskí druhovia majú mesiac na to, aby sa proti rozsudku odvolali. V prípade, že s odvolaním uspejú, môže im byť trest znížený na 25 rokov alebo doživotie.



Aj Saadúnov otec sa pre marocké médiá vyjadril, že rozsudok "nie je konečný".



V čase, keď vypukla vojna na Ukrajine, Saadún študoval na Fakulte aerodynamických a vesmírnych technológií na Kyjevskom polytechnickom inštitúte (KPI), dodal spravodajský web Moroccoworldnews.com.



V DĽR čakú súd aj ďalšieho britského bojovníka zajatého proruskými silami, 35-ročného Andrewa Hilla.