Rodiny izraelských rukojemníkov: Vojenský tlak ohrozuje príbuzných
Autor TASR
Tel Aviv 21. augusta (TASR) - Rodiny izraelských rukojemníkov, zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas a ďalšími islamistickými organizáciami, v stredu demonštrovali v pohraničnej oblasti neďaleko Pásma Gazy za ich prepustenie. Vyjadrili nesúhlas s najnovšími krokmi Izraela, ktoré podľa nich ohrozujú životy ich blízkych držaných v zajatí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Vojenský tlak rukojemníkov nezachráni, ale zabije ich,“ povedal Ofir Braslavský, otec Roma Braslavského, jedného z unesených rukojemníkov. Hamas zverejnil začiatkom augusta video, na ktorom bol mladý muž vychudnutý a vážne oslabený. „42 rukojemníkov vošlo do Gazy po vlastných – a vrátilo sa v pohrebných vakoch... Nechcem, aby sa moje dieťa stalo číslom 43!“ dodal Braslavský.
Makabit Majerová, teta zadržiavaných dvojčiat Galiho a Ziva Bermanovcov, obvinila izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z náboru desiatok tisíc ďalších vojakov do zálohy na „nezmyselné misie“, ktoré ohrozujú ich „najdrahších“.
Pochod z kibucu Beeri viedol k miestu konania hudobného festivalu Nova, kde 7. októbra 2023 došlo k teroristickému útoku Hamasu.
Podobná udalosť sa uskutočnila aj v nedeľu, 17. augusta, keď Izraelčania demonštrovali za ukončenie vojny v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných rukojemníkov. Podľa odhadov sa vtedy len v Tel Avive zhromaždilo viac ako 200.000 demonštrantov. Organizátori tvrdili, že v celej krajine protesty pritiahli takmer pol milióna ľudí. Netanjahu následne protestujúcich obvinil, že svojimi akciami posilňujú Hamas.
Izraelská armáda v stredu začala inváziu do mesta Gaza. Hovorca izraelskej armády Efi Defrin zároveň oznámil, že armáda rozošle ešte tento týždeň 60.000 povolávacích rozkazov a ďalších 20.000 budúci týždeň.
