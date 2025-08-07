Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rodiny izraelských rukojemníkov vyplávali na lodiach k Pásmu Gazy

Príbuzní a podporovatelia izraelských rukojemníkov držaných Hamasom sa plavia pozdĺž pobrežia juhoizraelského mesta Aškelon smerom k pásmu Gazy na proteste, v ktorom požadujú ich prepustenie zo zajatia a ukončenie vojny vo štvrtok 7. augusta 2025. Foto: TASR/AP

AFP pripomína, že z 251 ľudí unesených 7. októbra 2023 Hamasom zostáva v Pásme Gazy 49 rukojemníkov, z ktorých 27 považuje Izrael za mŕtvych.

Autor TASR
Gaza 7. augusta (TASR) - Príbuzní izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas vyplávali vo štvrtok na loďkách z mesta Aškelon s cieľom priblížiť sa k Pásmu Gazy, kde sa rukojemníci nachádzajú, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

Organizátori plavby vyjadrili nádej, že sa „dostanú čo najbližšie k svojim blízkym“. Viac ako 20 ľudí vyplávalo na loďkách, ktoré niesli žlté vlajky a plagáty s fotografiami rukojemníkov, pričom posádka kričala ich mená.

„Mayday, mayday, mayday! Potrebujeme všetku medzinárodnú pomoc na záchranu 50 rukojemníkov, ktorých už takmer dva roky zadržiava Hamas,“ kričal cez megafón otec rukojemníka Nimroda Kohena.

Podľa údajov námorného sledovacieho systému jednej z lodí sa plavidlo k vodám patriacim k Pásmu Gazy nepriblížilo na menej než päť námorných míľ, uvádza TOI.

