Štvrtok 8. január 2026
Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom v bare

Policajti nesú rakvu s telom jedného zo šiestich Talianov na vojenskom letisku v Sione v pondelok 5. januára 2026. Foto: TASR/AP

Trestné vyšetrovanie v súvislosti s požiarom v Crans-Montane sa týka iba majiteľov baru, ktorí sú podozriví z trestných činov vrátane zabitia z nedbanlivosti.

Ženeva 8. januára (TASR) - Rodiny ľudí, ktorí počas silvestrovských osláv zahynuli alebo utrpeli zranenia pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, podali žalobu na švajčiarskej prokuratúre. Vo štvrtok to pre agentúru Reuters potvrdil právnik zastupujúci pozostalých, informuje TASR.

„Rodiny podali sťažnosť a pripojili sa ku konaniu ako žalobcovia. (Prokurátori) tieto žiadosti prijali,“ uviedol Romain Jordan, právnik so sídlom v Ženeve. Nešpecifikoval však cieľ právnej sťažnosti, len dodal, že je „proti všetkým, bez výnimky“.

Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation. Na Nový rok tam pri požiari zomrelo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia.
