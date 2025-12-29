< sekcia Zahraničie
Rodiny obetí streľby v Sydney žiadajú vyšetrovanie antisemitizmu
Autor TASR
Canberra 29. decembra (TASR) - Rodiny obetí hromadnej streľby na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney v pondelok zverejnenom otvorenom liste vyzvali na dôraznejšie vyšetrovanie nárastu antisemitizmu a bezpečnostných zlyhaní, ktoré k nedávnemu útoku viedli. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Za najhoršou masovou streľbou v Austrálii za posledné tri desaťročia stoja podľa úradov dvaja muži - Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed. Tí 14. decembra spustili paľbu na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka), 15 z nich usmrtili a približne 40 ďalších zranili. Polícia vtedy pri zásahu staršieho z útočníkov zastrelila a mladšieho ťažko zranila. Syna obvinili z terorizmu a 15 prípadov vraždy.
Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS). Teroristická skupina ich konanie privítala.
V otvorenom liste adresovanom austrálskemu premiérovi Anthonymu Albaneseovi 17 rodín obetí vyzvalo na vykonanie federálneho vyšetrovania s cieľom objasniť nárast antisemitizmu v Austrálii od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy v roku 2023, ako aj následné zlyhania bezpečnostných zložiek.
Zriadenie tzv. kráľovskej komisie na federálnej úrovni, ktoré žiadajú blízki zosnulých a zranených, predstavuje podľa AP najsilnejšiu formu verejného vyšetrovania v Austrálii. Svedkovia môžu byť uväznení za to, že úmyselne zadržiavajú dôkazy.
„Potrebujeme vedieť, prečo sa odignorovali jasné varovné signály, ako sa antisemitská nenávisť a islamský extrémizmus mohli nebezpečne šíriť bez kontroly a aké zmeny je potrebné urobiť, aby boli všetci Austrálčania v budúcnosti chránení,“ píše sa v liste.
Albanese ale výzvam rodín, židovských predstaviteľov a opozičných poslancov naďalej odoláva. Tvrdí, že poskytnutie odpovedí komisiou by trvalo roky. Namiesto toho oznámil podmienky vyšetrovania, ktoré povedie bývalý úradník Dennis Richardson a ktoré sa bude zaoberať možnými nedostatkami v postupoch a zákonoch vedúcich k streľbe.
Premiér zároveň uviedol, že federálna vláda podporí zriadenie kráľovskej komisie na úrovni štátu Nový Južný Wales, kde k útoku došlo. Rodiny však trvajú na tom, že štátne vyšetrovanie nestačí. „Nárast antisemitizmu v Austrálii presahuje rámec jurisdikcie jedného štátu. Ide o celonárodnú krízu, ktorá si vyžaduje dôrazné opatrenia,“ uviedli.
