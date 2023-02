Rodiny obetí tlačenice usporiadali v Soule spomienkové zhromaždenie

Soul 4. februára (TASR) - Stovky ľudí vrátane príbuzných obetí tlačenice, ku ktorej došlo pred sviatkom Halloween v soulskej štvrti Itchewon, vyšli v sobotu do centra juhokórejskej metropoly a bez súhlasu úradov tam na verejnom priestranstve nainštalovali spomienkový oltár. Ich akcia sa uskutočnila deň pred tým, ako v nedeľu uplynie 100 dní od tejto tragédie, informovala agentúra Jonhap.



Na smútočný pochod ulicami Soulu sa vydalo asi 5000 ľudí vrátane asi 150 rodinných príslušníkov obetí.



Ich pochod sa začal neďaleko miesta, kde vo štvrti Itchewon došlo 29. októbra k tragédii so 159 obeťami, a skončil sa v blízkosti radnice.



Pôvodne sa toto podujatie malo konať na inom mieste, ale mestská rada zamietla žiadosť usporiadateľov. Do blízkosti miesta, kde mal pamätník podľa pôvodných plánov vzniknúť, polícia vyslala približne 3000 svojich príslušníkov, aby zabránila svojvoľnému konaniu pozostalých.



Pri inštalácii improvizovaného pamätníka na inom mieste došlo k potýčkam medzi účastníkmi akcie a policajtmi, ktorí sa snažili ich zámer prekaziť.



Po tom, ako policajti ustúpili, sa pamätník bezúspešne pokúsilo odstrániť asi 70 iných predstaviteľov mesta Soul.



Počas potýčok s políciou jeden z pozostalých stratil vedomie a bol prevezený do neďalekej nemocnice, uviedli očití svedkovia.



Samotné spomienkové podujatie trvalo približne dve hodiny a skončilo sa bez väčších stretov.



Na zhromaždení sa zúčastnilo aj niekoľko opozičných politikov, ktorí kritizovali postoj juhokórejskej vlády i vedenia mesta Soul, pretože nechcú prevziať svoj diel zodpovednosti za tragédiu a "chladnokrvne odmietli žiadosť pozostalých rodín, ktoré žiadali len malý priestor na uctenie pamiatky obetí v dnešný deň."