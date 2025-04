Rodiny rukojemníkov Hamasu protestujú pred domami politikov v Izraeli

Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Rodiny izraelských rukojemníkov a ich priaznivci sa v pondelok zišli pred rezidenciou premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme, aby si pripomenuli rok a pol od masakry spáchanej palestínskymi teroristickými komandami na juhu Izraela 7. októbra 2023. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Podobné demonštrácie sa konajú aj pred domami niekoľkých ďalších ministrov vlády. Demonštranti tam priniesli transparenty s nápisom: „História si bude pamätať“, píše TASR.



Aktivisti majú na proteste aj fotografie 59 rukojemníkov, ktorí sú stále v zajatí palestínskych radikálov v Pásme Gazy. Zhromaždení žiadajú, aby Netanjahu vyrokoval dohodu o oslobodení všetkých týchto rukojemníkov naraz.



„Musíme vrátiť všetkých, živých na rehabilitáciu a mŕtvych na pochovanie, aby sme tu mali lepšiu budúcnosť,“ uviedol pre TOI Erez Adar, ktorého strýko Tamir Adar bol 7. októbra 2023 pri vpáde palestínskych ozbrojencov na juh Izraela zavraždený.



Varda Ben Baruchová, ktorej vnuk Edan Alexander je rukojemníkom v Pásme Gazy, Netanjahuovi odkázala, že z USA, kde je momentálne na návšteve, sa musí vrátiť s dohodou o prepustení všetkých rukojemníkov.



Gil Dickmann, ktorého sesternica Carmel Gatová bola v palestínskom zajatí zavraždená, v krátkom príhovore varoval, že život zostávajúcich živých rukojemníkov je ohrozený, ak sa okamžite nepodniknú kroky na ich prepustenie.



Dňa 7. októbra 2023 palestínske teroristické komandá vedením hnutím Hamas spustili rozsiahlu ofenzívu proti Izraelu z Pásma Gazy, pričom si vynútili vstup cez hraničné priechody do blízkych izraelských kibucov a vojenských zariadení.



Útok bol vykonaný v troch vlnách, pričom na územie Izraela preniklo približne 5000 ozbrojencov. Príslušníci Hamasu a ďalších palestínskych skupín zabili 1200 ľudí, prevažne civilistov, a ďalších 251 uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Tento teroristický vpád mal za následok najprv leteckú a potom aj pozemnú operáciu izraelskej armády. Počet obetí tejto vojny medzi Hamasom a Izraelom v Gaze prekročil v marci 50.000 a došlo aj k obrovským materiálnym škodám.



Z 251 unesených ich je 59 stále zadržiavaných na palestínskom území, vrátane 34, ktorí sú podľa izraelskej armády mŕtvi.