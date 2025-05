Rodiny rukojemníkov kritizujú Netanjahuov plán operácie v Gaze

Tel Aviv 5. mája (TASR) - Izraelská organizácia Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných v pondelok uviedla, že nový plán izraelskej vlády rozšíriť operáciu v Pásme Gazy „obetúva“ rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Plán schválený kabinetom si zaslúži byť nazvaný Plán Smotriča a Netanjahua na obetovanie rukojemníkov,“ uviedla organizácia, pričom spomenula izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a pravicového ministra financií Becalela Smotriča.



Izraelský bezpečnostný kabinet na nedeľňajšom zasadnutí jednomyseľne prijal rozhodnutie o zintenzívnení ofenzívy v Pásme Gazy proti Hamasu. Cieľom je zvýšiť tlak na militantné hnutie, aby prepustilo zvyšných rukojemníkov. V palestínskej enkláve je zadržiavaných 59 rukojemníkov (podľa niektorých zdrojov 58), z nich je podľa izraelskej armády nažive najviac 24.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním na izraelského predstaviteľa informoval, že schválený plán zahŕňa „dobytie Gazy a udržanie území“. Na základe tohto plánu by mala izraelská armáda prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a presunúť civilistov na juh, zaútočiť na Hamas a zabrániť mu, aby prevzal kontrolu nad humanitárnou pomocou.



Bezpečnostný kabinet taktiež veľkou väčšinou schválil plán na distribúciu humanitárnej pomoci v Gaze, píše TOI. Tento plán však zatiaľ Izrael nezrealizuje, keďže podľa kabinetu je v Pásme Gazy momentálne dostatok potravín.



AFP pripomína, že Izrael od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy a humanitárne organizácie a Organizácia Spojených národov (OSN) varujú pred hroziacim hladomorom.



Premiér Netanjahu na zasadnutí povedal, že pracuje na uskutočnení plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý umožňuje obyvateľom palestínskej enklávy „dobrovoľne emigrovať“, a v tejto súvislosti rokuje s niekoľkými štátmi, píše TOI.



Izrael po takmer dvoch mesiacoch prímeria 18. marca obnovil boje v Pásme Gazy, pričom deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov. Hamasom kontrolované ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že od obnovenia bojov zahynulo najmenej 2436 ľudí. Počet obetí tejto vojny, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 stúpol na 52.535.